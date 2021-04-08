Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Haftası dolayısıyla polis memurunun çocuğunun yazdığı mektubu paylaştı Açıklaması
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Haftası dolayısıyla polis memurunun çocuğunun yazdığı mektubu paylaştı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Haftası dolayısıyla polis memurunun çocuğunun yazdığı mektubu paylaştı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polis memurunun çocuğunun yazdığı kutlama mektubunu sosyal medyada paylaştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polis memurunun çocuğunun yazdığı kutlama mektubunu sosyal medyada paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından "Emekli polisimizin evladının yazdığı mektuptan. 10 Nisan 1999" ifadesiyle paylaşılan mektup ve emniyet binasının önünde poz veren çocukların fotoğrafı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

10 Nisan Polis Haftası'na ilişkin duygularını anlatan polis çocuğu, mektubunda şunları kaydetti:

"Sayın Emniyet Genel Müdürüm ve değerli Polis Teşkilatı mensupları. Yıllar önce küçük bir çocukken 10 Nisan bizler için kahramanların bayramıydı. Sabah erkenden kalkıp hazırlanır, tören alanına gider, her zamanki resmi kıyafetten farklı olarak, tören kıyafeti içindeki tüm polislere filmlerden fırlayan birer kahraman gözü ile bakar ve en büyük kahramanın da kendi babamız olduğunu düşünürdüm. Bilenler bilir, komşularınız, arkadaşlarınız, tanıdıklarınız hep polis çocuğudur. Genelde altı ya karakol ya emniyet binası ya da trafik şubesi, üstü ise evlerimiz olurdu. Kışın ekip otolarına biner, yazın lojman girişindeki bekçi amcaların hakem olduğu kıyasıya maçlar yapardık.

Yıllar çabuk geçti. Büyüdük, her birimiz bir yerlere dağıldık. Çocukluk arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız hep uzaklarda kaldı ama hiçbiri unutulmadı. Hepsi de biraz hüzün, biraz da tebessüm bırakan birer anı olarak kaldı. Yine bir 10 Nisan geliyor, bir polis memuru çocuğu olarak başta babam olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Bayramı kutlu olsun. Bizleri hep uzaktan seven, elinde telsizi ile her an tetikte olan tüm polis babalarımıza ve tüm polis çocuklarına gönülden selamlar olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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