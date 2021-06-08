Emmanuel Macron kimdir? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kaç yaşında, aslen nerelidir?

İnternette kendisine atılan tokat ile gündeme gelen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Amiens konservatuvarında piyano eğitimi aldı ve üçüncülük ödülünün kazanan Emmanuel Macron, Fransa'nın Nijerya büyükelçiliğinde staj yaptı. Peki Emmanuel Macron kimdir? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kaç yaşında, aslen nerelidir?

İnternette kendisine atılan tokat ile gündeme gelen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Amiens konservatuvarında piyano eğitimi aldı ve üçüncülük ödülünün kazanan Emmanuel Macron, Fransa'nın Nijerya büyükelçiliğinde staj yaptı. Peki Emmanuel Macron kimdir? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kaç yaşında, aslen nerelidir?

EMMANUEL MACRON KİMDİR?

Emmanuel Macron 21 Aralık 1977 yılında, Amiens'de doğan, Fransız bankacı, bürokrat ve siyasetçi. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde kurucusu olduğu merkez parti En Marche'ın adayı olup, cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Amiens'da Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron adıyla doğdu. Annesi Françoise Macron (doğum adı: Françoise Noguès) doktor, babası Jean-Michel Macron Picardie Jules Verne Üniversitesi'nde nöroloji profesörüdür. Ailesi dindar olmasa da kendi isteğiyle 12 yaşında Katolik olarak vaftiz oldu. Bugün dini görüşlerini agnostik olarak tanımlamaktadır. Büyükannesi Manette ile yakın bağlara sahipti. Büyükannesinin annesi okuma yazma bilmezdi ve işçi sınıfına mensuptu; Macron ailesinin bu tarihini siyasi hayatında kendisini siyasi elitin dışında bir aday olarak gösterme amaçlı kullanmıştır.

Paris Ouest Nanterre La Défense Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitirdi, filozof Paul Ricœur'un La Mémoire, l'histoire, l'oubli (Hafıza, Tarih, Unutuş) adlı kitabının 1999-2001 arasında hazırlanma sürecinde asistanı oldu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nden 2011'de kamu işleri alanında lisansüstü diploması aldı. 2002-2004 yıllarında Ulusal İdare Okulu'nda (ENA) eğitim gördü. Eğitimi sırasında Fransa'nın Nijerya büyükelçiliğinde staj yaptı. 10 yıl Amiens konservatuvarında piyano eğitimi aldı ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Mesleki yaşamı

2004'te ENA'yı bitirdikten sonra Fransa Ekonomi Bakanlığında maliye müfettişi olarak çalışmaya başladı. 2007'de Jacques Attali başkanlığındaki Fransa'nın ekonomik büyümesini güçlendirme amaçlı komisyonun yardımcı raportörü oldu. 2008'de 50.000 euro ödeyerek devletle olan kontratını feshetti ve Rothschild & Cie grubunda ticari bankacı olarak yüksek maaşlı bir pozisyonda göreve başladı. 2012'ye dek görev yaptığı bu görevde Pfizer'in bir kolunun Nestlé tarafından satın alınmasını yönetti. 9 milyar euroluk bu süreci yönetmesiyle milyoner oldu.

Siyasi yaşamı

Yurttaşlar Hareketi'nde (MDC) siyasi hayatına başladı, 24 yaşında Sosyalist Parti'ye katıldı ve 2006-2009 yıllarında etkin oldu. 2002'den itibaren eski başbakan Michel Rocard'a yakındır. 2006 yılından itibaren Jean Jaurès Vakfı'nda görev aldı. Yine aynı yıl Jean-Pierre Jouyet aracılığıyla François Hollande ile tanıştırıldı ve 2010 yılından itibaren Hollande'ın yakınında yer aldı. 2007 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, dahil olduğu Gracques grubu (eski patronlar ve memurların oluşturduğu düşünce grubu) Ségolène Royal ile François Bayrou'nun ittifak yapması çağrısında bulundu. 2011'de Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde François Hollande'ı destekledi.

15 Mayıs 2012'de François Hollande'ın cumhurbaşkanı olmasıyla beraber cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcısı oldu ve 30 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2014'te bu görevden ayrıldı. 2. Manuel Valls Hükümeti'nde Ekonomi, Sanayi ve Dijital Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Bazı gözlemciler tarafından Sosyal liberal veya sosyal demokrat olarak değerlendirilmektedir ve Sosyalist Parti'nin sağ kanadına mensup olarak algılanmaktadır. 30 Ağustos 2016'da hükûmetten istifa etti. İstifasından sonra En Marche ! hareketini oluşturarak 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu. İlk tur sonucunda Marine Le Pen ile ikinci tura kaldı ve 7 Mayıs 2017 tarihinde cumhurbaşkanı seçildi.

Özel yaşamı

Kültürel zevkleriyle ilgili olarak, Les Tontons flingueurs filminin yanı sıra, resmi portresinde Les Nourritures terrestres adlı kitabında yer alan yazarlar André Gide, Stendhal, Albert Camus, Arthur Rimbaud, René Char'ı çok takdir ediyor. En sevdiği şarkıcılar Léo Ferré, Johnny Hallyday ve Charles Aznavour'dur. Sosyolog Philippe Coulangeon'a göre, Emmanuel Macron'da "küçük bir ihlalle karıştırılmış bir hiper konformizm var.