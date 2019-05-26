Emlak sektörü için güç birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) AŞ ile emlak sektöründe 30 bini aşkın üyesiyle hizmet veren gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu zingat.com arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ahmet Kayhan tarafından TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin ülkede yaygınlaştırılması, sınava katılacak adayların sınav öncesinde bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

"Mesleki Yeterlilik Belgesi hizmetlerini tabana yayıyoruz"

Yorgancılar, TOBB inisiyatifiyle 2015'te kurulan MEYBEM ve 81 il ve 160 ilçede bulunan oda ve borsalar aracılığıyla mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetini tabana yaydıklarını belirtti.

Bugüne kadar 78 ilde 46 binden fazla adaya sundukları mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetleriyle iş kazalarının önlenmesinde yeni bir dönem başlattıklarını vurgulayan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"2018'e kadar sadece tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu tutulan Mesleki Yeterlilik Belgesi, geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan mevzuat değişiklikleri ile ikinci el araç alım satımı ve emlak sektörlerinde de hem firma sahipleri hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla TOBB MEYBEM olarak kapsamımızı bu alanlarda da genişleterek, özellikle bugünkü protokol konusu emlak sektöründe mesleki yeterlilik belgesi hizmeti vermeye başladık. İmzaladığımız protokolle zingat.com ve TOBB'a bağlı oda ve borsalarımızın üye veri tabanları entegre edilecek, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetlerinin tabana yayılması sağlanacak. Ayrıca mesleki yeterlilik sınavları konusunda eğitim altyapısı kurulacak."

zingat.com Üst Yöneticisi Kayhan da iş ortakları arasında Türkiye genelinde 30 bini aşkın seçkin emlak o?si bulunduğuna dikkati çekerek, emlak ofislerinin lisanslanması ve meslek gruplarına dönüştürülmesinin oldukça önemli bir konu olduğunu, bu çerçevede TOBB MEYBEM gibi önemli bir kuruluşla yapılan ortaklığı çok önemsediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA