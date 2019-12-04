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Eminevim, TÖSSFED'in ana sponsoru oldu

Eminevim, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) ana sponsor oldu.

04.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:20
Eminevim, TÖSSFED'in ana sponsoru oldu

Eminevim, Özel Sporcular Federasyonunun (TÖSSFED) ana sponsor oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Eminevim, federasyona ve sporcularına gelecek yılın sonuna kadar destek verecek.

Ayrıca yapılan anlaşmayla, TÖSSFED Süper Ligi de "Eminevim Futbol Süper Ligi" adıyla oynanacak. Milli takımların seremoni eşofmanlarında da Eminevim'in logosu yer alacak.

Kaynak: AA
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