Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldı - Haberler
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Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldıABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının...

Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldı

ABD, ( Dha )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansına katıldı.

Türkevi'nde düzenlenen konferans, Türk, Amerikan ve uluslararası iş çevrelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazar ve akademisyenleri bir araya getirdi. Konferansta ayrıca 'Küresel İklim Değişikliği Sorunu ve Sürdürülebilir Çözümler' başlıklı panel yapıldı.

Konferansın onur konuğu Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, çevre konularında iş kadınlarının rolüne vurgu yapılmasını takdire şayan olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti: "Erkek egemen ve kar odaklı iş dünyasının, tabiata sadece bir kaynak olarak bakan hakim anlayışını dönüştürmek güçlü kadınlarımızın elinde. Kadına has pratik zekanın, dönüştürücü gücün, dayanıklılık gibi özelliklerin, sürdürülebilir bir dünya inşa etmede son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızın, ara buluculuk ve iletişim güçlerini kullanarak çevre diplomasisinde bayrağı en önde taşıyacağına yürekten inanıyorum."

'YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA GEÇİŞ ZORUNLULUKTUR'

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin geçen ay yayınladığı iklim değişikliği raporunu 'tabiatın çığlığı' olarak nitelendiren Emine Erdoğan, rapora göre son beş yılın, 1850'den beri en sıcak yıllar olduğunun altını çizdi.

Emine Erdoğan, "Bu nedenle, acil olarak harekete geçmeli, karbon salınımını düşürecek önlemler almalıyız. Temiz teknoloji, yeşil enerji ve orman alanlarının genişletilmesi gibi çözümleri mutlaka devreye sokmalıyız. Bilhassa enerji sektöründe devrimsel nitelikte dönüşümler yapılmalı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, bir sosyal sorumluluk projesi değil, zorunluluktur" diye konuştu.

Kadınların erkeklere kıyasla, hayatlarını kendi faydalarından çok başkalarının faydası için adadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu da bize, toplumsal gelişimin anahtarının kadının elinde olduğunu gösteriyor. Çevre krizi, insani ve moral değerler krizi, kadınların çözüm üretebileceği konuların başında geliyor. Çocuklarının eğitimi ile doğrudan ilgilenen kadınlar, çok boyutlu bir dönüşümün aktörü olabilirler."

TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da konuşmasında, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. TİKAD Başkanı Bulut, özellikle iş kadınları ve lider kadınların üzerine görevler düştüğünü vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Nitekim TİKAD, birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da öncülük etmekten, taşın altına elini koymaktan geri durmamıştır. Bütün üye iş kadınlarımızla birlikte aldığımız prensip kararları doğrultusunda, işletmelerimizde ve yeni yatırımlarımızda çevreye olan etkisi ve iklim krizine yol açan faktörlerden herhangi birisine sebep olup olmadığının araştırılmasını ön şart olarak koyduk. Kendi işletmelerimizde sadece çevre bilincini aşılama eğitimleri vermekten ibaret olmayan bir yol izleyerek tüm ürünlerimizde ve tedarik zincirlerimizde aynı hassasiyeti arama şartları getirdik."

Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldı

Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldı

Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldı

Emine Erdoğan, 'Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü' başlıklı konferansa katıldı
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