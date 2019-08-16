Emekli polis memuru ölü bulundu

16.08.2019 20:37

Zonguldak'ta yaşayan akrabalarını ziyarete gelen 61 yaşındaki emekli polis memuru, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarını ziyarete gelen 61 yaşındaki emekli polis memuru Turgut Karakaş, hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ölen Karakaş'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA