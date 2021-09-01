Emekli Memur Sen Temsilciliği Devrek'te hayata geçti
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Emekli Memur Sen Temsilciliği Devrek'te hayata geçti

Emekli Memur Sen Temsilciliği Devrek'te hayata geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emekli Memur Sen Devrek İlçe Temsilciliği resmi olarak hayata geçirildi.

Emekli Memur Sen Devrek İlçe Temsilciliği resmi olarak hayata geçirildi.

2011 yılında hayata geçirilen Memur Sen'e bağlı Emekli Memur Sen Temsilciliği Devrek Şubesi yetki belgesi İl Başkanı Ahmet Kaya tarafından İlçe Temsilcisi Cengiz Açıkgöz'e verilerek resmi olarak hayata geçirildi.

Devrek temsilciliği yetki belgesini teslim alan Cengiz Açıkgöz," Ülkemizde birçok sendikanın şubeleri mevcut ancak Emekli Memur Sen'in şubeleri maalesef bulunmuyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde 2011 yılında ilk olarak illerimizde hayata geçirildi ve kademe kademe yayılarak ilçelerimizde de temsilcilikleri açılmaya başlandı.

Bizde yaptığımız müracaatlar sonucunda Devrek temsilciliğimizi hayata geçirmenin onurunu yaşamaktayız.

Temsilciliğimizin amacı emekli olan üyelerimize sendikası olmayan ve sayıları 13 milyonu bulan, ülkemizin kalkınması için alın teri dökmüş, ömrünün en az 25 yılını vermiş bir sonraki kuşağa ülkeyi teslim etmiş emeklilerimiz vardır. İki yılda bir yapılan toplu sözleşmelerde emeklilerimizin hakkını savunacak emeklilerimizin sendikası yoktu.

Bizlerde bundan sonra emekli üyelerimizin sesini en yüksek yerlere kadar duyurarak diğer sendika üyeleri gibi haklarımızı sonuna kadar arama fırsatı bulacağız. Emekli olan arkadaşlarımız temsilciliğimize gelerek ücretsiz olarak üye kaydını yaptırabilirler " diye konuştu.

Devrek İlçe Temsilciliği Başkanı Cengiz Açıkgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Karaoğlan, İsa Bükrü, Abdurrahman Görür, Ali Çolak ve Durmuş Sarı'dan oluşuyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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