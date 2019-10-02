Emekli binbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, vefat eden 81 yaşındaki emekli topçu kıdemli binbaşı Salim Berk (81) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, vefat eden 81 yaşındaki emekli topçu kıdemli binbaşı Salim Berk (81) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen askeri törende, Berk'in biyografisi okundu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazını İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer kıldırdı.
Berk'in Türk bayrağına sarılı tabutunu askerler taşıyarak cenaze aracına koydu. Cenaze Garipler Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Berk'in yakınları, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Berk, tedavi gördüğü İstanbul'da dün hayatını kaybetmişti.