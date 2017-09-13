Eleşkirt Kaymakamı Öztürk Görevine Başladı

AĞRI (AA) - Eleşkirt kaymakamlığına atanan Gülhani Ozan Sarı göreve başladı.





Eleşkirt Hükümet Konağı önünde kurum amirleri ve müdürlerinin karşıladığı Kaymakam Sarı, karşılama töreninin ardından makam odasına geçilerek kurum amirleri ile bir süre sohbet etti.



Kaymakam Sarı burada yaptığı konuşmada, Suriye sınırından Kilis Elbeyli ilçesinden Eleşkirt'e atandığını, ülkenin her tarafının ayrı bir güzel olduğunu belirterek, Eleşkirt'te görev yapmak için büyük bir zevkle çalışacağını söyledi.