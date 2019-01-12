Elektrikte faturayı yüzde 30 düşüren öneriler
Enerji Tasarruf Haftası'nda tüketicilere tasarruf önerileri sunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30'a varan düşüşün mümkün olacağına dikkati çekiyor.
Enerji Tasarruf Haftası'nda tüketicilere tasarruf önerileri sunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30'a varan düşüşün mümkün olacağına dikkati çekiyor.
Kaynak: Dunya.com