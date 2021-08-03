Elektrik Kesintisi

05. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören, 3321, 3324, 3307, 3326, 3311, 3323, 3310, 3316 ve 3309 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

05. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören, 3321, 3324, 3307, 3326, 3311, 3323, 3310, 3316 ve 3309 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Boynuyoğun Mahallesi Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8 ve Boynuyoğun/24 Sokağa 11: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karahüseyinli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Adalar ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesi Girne ve Şehit Jandarma Kd. Çvş. Mehmet Tutuş Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Sanayi Mahallesi; Yıldız, Zengin, İpek, Arı, Fulya, Gülcan, Ali İhsan Bölükbaşı, Mine, 403, 404, 414, 415 Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Esentepe Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Sarsılmaz, Kayalar, Güler, Mansurlar, Kartallar, Karamanlı, Şehit Hasan, Anlar, Aksu, Polatlar, Nadir, Cabburlar, Uğur Mumcu, İnönü, Çiftlik, Derin, Uğur, Karamanlı (Cumhuriyet), Asiller, Okul, Gülerler, Gazi, Öz, Yasin, Müslüm, Fevzi, Bakır, Yeliz, Bedi, Çamlar, Baraj, Atatürk, Haydar, Ahmet, Altunlar, Doğru, Zabun, Sonsuz, Duymaz, Topal, Burcu, Menekşe, Akasya, Sabri, Mithat, Nurettin, Avcılar, Ferhat, Gazel, Lami, Mahmut, Huzurlu/1, Ataköy, Atatürk, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2003./1 ve 2001./2 Sokak, Çanakoluk Mahallesi Ocaklar, Akbayır, Okul, Özdemir, 1408, 1409, 1410, 1411, 1414, 1417, 1418, 1419, 1422. ve 1424. Sokak, Huzurlu Mahallesi, İstiklal, Cumhuriyet, Çam, Atatürk, Okul ve 1563. Sokağa 9: 00-11: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Huzurlu Mahallesi, Cumhuriyet, Atatürk ve Okul Sokağa 11: 15-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Atatütk Mahallesi, Cemal Gürsel Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çiğdede Mahallesi, Deniz Mahallesi, Kurtderesi Mahallesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi, Yeni mahalle, Mağaracık Mahallesi, Mızraklı Mahallesi, Kapısuyu Mahallesi, Vakıflı Mahallesine 0: 30-6: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Tutlubahçe Mahallesi Yıldız Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre