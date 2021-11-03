Elektrik akımına kapılan demir ustası ağır yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrik akımına kapılan demir ustası ağır yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrik akımına kapılan demir ustası ağır yaralandı.
Örtülü Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde çalışan demir ustası İdris Doğan (23), elindeki profil demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Doğan, evdekilerin haber vermesi üzerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Doğan, müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.
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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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