Elektrik Akımına Kapılan 6 Koyun ve Köpek Telef Oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 koyun ile 1 köpek telef oldu.

Göllüköy Mahallesi'nde elektrik direğindeki tel, bilinmeyen nedenle koptu. Kopan tel, Ümit Ekinci'ye ait ağılın örtmesinde bulunan koyunların üzerine düştü.

Koyunlardan 6'sı ve örtmede bulunan bir köpek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Polis ekipleri, ağılda inceleme yaparak tutanak tuttu.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri ise elektrik telinin kopuş nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Hayvanların sahibi Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın üzüntüsünü yaşadığını ancak elinden bir şey gelmediğini söyledi.