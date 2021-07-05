Electronic Arts, son dönemde çıkan iddialara cevap verdi! EA'nın yaptığı açıklama oyuncuları sevindirdi!
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Electronic Arts, son dönemde çıkan iddialara cevap verdi! EA'nın yaptığı açıklama oyuncuları sevindirdi!

Electronic Arts, son dönemde çıkan iddialara cevap verdi! EA'nın yaptığı açıklama oyuncuları sevindirdi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

EA, son dönemde oyuncuların sıklıkla yönelttiği oyun içi reklam eklenecek mi? sorusuna cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen oyun içi reklam iddiaları yanıt buldu. Ortaya çıkan dedikoduların ardından şirket, oyuncuları sevindirecek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Haber sitelerinin ortaya attığı, PlayerWon isimli bir sistem ile çalışacağı iddia edilen EA, söylentileri kesin bir dille yalanladı. Şirket, konu hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. İddiaların tamamen asılsız olduğunun aktarıldığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Oyunlarımıza 'TV tarzı' reklam yerleştireceğimiz iddiaları kesinlikle asılsızdır. Bu konuda adımlar atmadığımız gibi, herhangi bir oluşum ile anlaşma da imzalamadık. Birincil önceliğimiz oyuncularımızın, oyun içi deneyimini en mükemmel hale getirmek."

Mobil oyunlarda sıkça gördüğümüz reklam sisteminin, büyük bütçeli oyunlarda da göreceğimiz iddiaları oyuncular tarafından hoş karşılanmamıştı. Electronic Arts'ın yaptığı açıklama oyuncuların yüreklerine su serpti.

YAPIMCILAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİR ELDE EDİYOR

Her geçen gün artan oyun içi reklamlar, 15 ile 30 saniyelik videolar şeklinde oyuncuların karşısına çıkıyor. Hatta bazı oyunlar, reklam izleyen oyunculara hediye olarak, oyun içi para veya eşya veriyor. Ayrıca yapımcılar, bu reklamlar sayesinde önemli ölçüde gelir elde ediyorlar.

Ücretli satılan birkaç yapım bu sistemi bünyesine entegre etmeye çalışıyor. Kimi oyunculara göre bu sistem çok yanlış olsa da, yapımcıların reklamlardan elde ettiği gelirlere bakılacak olursa, bu durumun devam edeceğini söylemeliyiz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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