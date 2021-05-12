Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
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Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | Güncel

Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu Elazığ'da vatandaşlar bir araya gelerek İsrail'in saldırılarını protesto edip, Mescid-i Aksa için dua etti.

Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar bir araya gelerek İsrail'in saldırılarını protesto edip, Mescid-i Aksa için dua etti.

Elazığ'da Hüdapar öncülüğünde STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistin'de meydana gelen olayların son bulması, İslam aleminin selameti için dualar edildi. Mescid-i Aksa'ya destek için Ahmet Aytar Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak hep bir ağızdan dua etti. Çok sayıda vatandaş iştirak ettiği etkinlikte İsrail'i, 'Katil İsrail', 'Kudüs'e Selam, Direnişe Devam' ve 'Kudüs Bizim Onurumuzdur' sloganlarıyla protesto etti.

Basın açıklaması sonrası dua edilmesiyle kalabalık dağıldı.

Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu
Elazığlılar, Mescid-i Aksa için duada buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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