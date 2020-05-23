Elazığ Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Elazığ Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Elazığ Valisi Kaldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:09

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, büyük bir manevi ruhla idrak edilen rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ardından, mübarek bayram günlerine ulaşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların, köklü geleneklerin itinayla yaşatıldığı, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının perçinlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini sevgiye bıraktığı müstesna zaman dilimlerden olduğunu aktaran Kaldırım, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren Kovid-19 virüs salgını nedeniyle toplum olarak sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu süreci en az zararla atlatabilmek ailemiz, yakınlarımız ve tüm halkımızın sağlığı ve geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde devletimizin almış olduğu tedbirlere hepimizin hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Bizler her birimiz önce ailemizin sonra içinde bulunduğumuz toplum ve aziz milletimizin geleceği açısından üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bu süreci başarıyla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Ramazan Bayramı'nın milletimize ve aziz hemşehrilerime sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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