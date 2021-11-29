ELAZIĞ TARİHİ ÇARŞIDA ESNAF, 'YA ALLAH, BİSMİLLAH' DİYEREK KEPENK AÇTI

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, esnafın dualarla kepenk açtığı gelenek yeniden yaşatılmaya başladı. Yapılan duanın ardından esnaf kepenklerini, 'Ya Allah Bismillah' diyerek açtı.

Elazığ'da 1920'li yıllarda hizmet vermeye başlayan tarihi Kapalıçarşı'da unutulmaya yüz tutmuş gelenek tekrar yaşatılmaya başladı. Kapalıçarşı esnafının dua ile kepenklerini açtığı gelenek bugün yeniden canlandırıldı. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, protokol üyeleri ve STK'lar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Duaya hep bir ağızdan 'amin' denilerek esnaf kepenklerini açarak işe başladı.

Vali Toraman, Bizim medeniyetimizin temel değerlerini yaşatan esnaf kardeşlerimiz her sabah kepenklerini 'Ya Allah Bismillah' diye açarak nasiplerini, rızıklarını beklerler. Doğruluk üzerine, hakkaniyet üzerine ticaretlerini yapar, rızıklarını temin ederler. Güzel bir gelenek olarak ahi teşkilatı altında bir araya gelen esnafımız sabah hayır dualarıyla ticaretine başlardı. Elazığ'da da bu güzel çarşıda bu geleneğin tekrar yaşatılması için vesile olan kıymetli müftümüze ve esnaflarımıza ve onların temsilcilerine ben teşekkür ediyorum. Biz kendi değerlerimizi, kendi geleneklerimizi yaşattıkça, onlara sahip çıktıkça aslında gücümüzü de muhafaza etmiş oluyoruz. Bizim esas gücümüz bizim medeniyetimiz. O nedenle bugün tekrar sabah dualarla kepengini açma geleneğini başlatan esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı kazançlar diliyoruz, bereketli kazançlar diliyoruz dedi.