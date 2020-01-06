06.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:28

Elazığ'da Birevim tarafından "Elazığ Her Yerde Okuyor Projesine 500 kitap bağışlandı.

Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan "Elazığ Her Yerde Okuyor Projesi" devam ediyor.

Bu kapsamda Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) ve Birevim'in Sosyal Sorumluk Projesi Bir Gelecek iş birliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 500 kitap bağışlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı açıklamada bu tür projeler ile okumayı davranış biçimine dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu tür projelere herkesin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Gürtürk, şunları kaydetti:

"24 Kasım 2017'de tohumunu ektiğimiz proje büyüyüp, geliştirerek bugüne kadar geldi. 'Okumak özgürlüktür' sloganıyla başlayan projemizle çocuklarımızın yüreklerine dokunan, düşünmelerini, anlamalarını, sorgulamalarını ve araştırmalarını sağlayan kitaplarla tanışmalarına vesile olduk. Kitap okumanın boş zaman işi olmadığının farkına varıp kitap okumak için kendimize özel bir zaman ayıralım. Okumayı kültür haline getirip davranış biçimine dönüştürelim."

Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay da, okunan her kitabın insana katkı sağlayacağını söyledi.

Toplumun okuyarak gelişebileceğini ifade eden Alpay, "Günlük yaşamın stresli karmaşasından biraz kurtulmak için her birey kendine en uygun hobiyi belirler. Bu hobiler içinde sizlere en verimli ve en çok faydası dokunacak olan kitap okumaktır. İstatistiklere göre kitap okuyan toplumların diğer toplumlara nazaran gelişmişlik ve kültür seviyeleri oldukça yüksektir. Olaylara bakış açıları ve müdahaleleri her zaman daha iyi durumdadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Alpay'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA