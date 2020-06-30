Elazığ'da yük treni iş makinesine çarptı: 1 yaralı
Elazığ'da yük treninin iş makinesine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
30.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:19
Elazığ'da yük treninin iş makinesine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır seferini yapan 53003 sefer sayılı yük treni merkeze bağlı Aşağı Hoh köyü mevkisinde kontrolsüz hem zemin geçitten geçmeye çalışan Gökhan Oran idaresindeki iş makinesine çarptı.
Kazada yaralanan iş makinesi operatörü Oran, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA