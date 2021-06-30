Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ merkez ve Arıcak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkez ve Arıcak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hankendi Mahallesi ile Arıcak ilçesindeki iki adreste uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.O. ve N.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 48 kök Hint keneviri ile 21 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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