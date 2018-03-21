Elazığ'da "Şehrin Ekonomi Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi İktisat Öğrenci Topluluğunca düzenlenen Şehrin Ekonomi Ödülleri'nde 12 dalda şehrin ekonomisine can veren girişimcilere ödül verildi.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, etkinliği düzenleyen İktisat Öğrenci Topluluğu'na teşekkür etti.

Bu tür çalışmaların, girişimcileri geleceğe dönük daha iyi çalışmaları için motive ettiğini belirten Kaldırım, Elazığ'dan çok kıymetli girişimcilerin çıktığını ve çıkmaya devam ettiğini kaydetti.

"Elazığ şehri başarıya aç olan bir şehir ve başarıya aç olan bir ekibin olması başarının önünü açmaktadır." diyen Vali Kaldırım, şunları kaydetti:



"İl dışında ve yurt dışında çok kıymetli değerlerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekten başarıya aç olan bir ekibimiz var. İlimiz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle tam bir merkez nokta konumunda ve özel stratejik nokta da bulunuyor. Bunları bağlayan lojistik hatlarıyla, diğer altyapılarıyla hem yatırım altyapısının güçlendirilmesi açısından önemlidir."

Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ da Elazığ'ın bölge ve Türkiye ekonomisi için öneminin büyük olduğunu söyledi.



Elazığ'ın bugün önemli sanayi işletmelerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Demirdağ, "Ortaya çıkan ürenlere baktığımızda da tarım ürünlerinden su ürünlerine, madencilik ve sanayi ürünlerine geniş bir yelpaze görüyoruz. Bölgenin önemli bir lojistik merkezi olması, Elazığ'ı yeni yatırımların önemli adreslerinden biri yapmaktır. Bu anlamda Elazığ, gelecek için yatırım potansiyeli bakımından umut vermektedir." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından girişimcilere ödülleri verildi.