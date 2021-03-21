Elazığ'da cezaevinden kaçan hükümlü Mardin'de yakalandı
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Elazığ'da cezaevinden kaçan hükümlü Mardin'de yakalandı

21.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:00
Elazığ'da cezaevinden kaçan hükümlü Mardin'de yakalandı

Elazığ'da cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de yakalandı.

Elazığ'da cezaevinden firar eden hükümlü Mardin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ'da cezaevinden firar eden L.D'nin araçla Mazıdağı ilçesi Gürgöze Mahallesi'ne geleceğini belirledi.

Ekipler, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolünde L.D'yi gözaltına aldı.

L.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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