Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
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Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 531 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 531 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün geceden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı, 531 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin, iki gündür kentte devam eden kar yağışı dolayısıyla başlattığı karla mücadele çalışmalarını yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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