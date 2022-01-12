Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Zeminden 16.22 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber: ELAZIĞ,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet