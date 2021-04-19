Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini sağcı Guillermo Lasso'nun kazandığı resmileşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini sağcı Guillermo Lasso'nun kazandığı resmileşti

Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini sağcı Guillermo Lasso'nun kazandığı resmileşti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 2.tur seçimini kazanan sağcı aday Guillermo Lasso'nun zaferi resmi olarak duyuruldu.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 2.tur seçimini kazanan sağcı aday Guillermo Lasso'nun zaferi resmi olarak duyuruldu.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket (CREO) adayı sağcı Lasso, oyların yüzde 52,52'sini alarak Ekvador'un resmi olarak yeni devlet başkanı seçildi.

Oyların yüzde 100'nün sayıldığı Ekvador'da, CNE'nin resmi sonuçlarına göre, Lasso, 4 milyon 656 bin 426 oy alırken, rakibi Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı solcu Andres Arauz ise 4 milyon 236 bin 515 oyla yüzde 47,64 aldı.

Ekvador'un yeni Devlet Başkanı Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvadorlulara teşekkür ederek, "Halkımıza desteği için yeniden minnettarım, Yapacak çok işimiz var, ülkeyi daha iyi yerlere götürecek bir yolda birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı Lenin Moreno kazanmıştı.

Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini sağcı Guillermo Lasso'nun kazandığı resmileşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 02:09:03. #1.15#

title