Ziraat Bankası yöneticileri Eskişehir OSB Başkanı ile görüştü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Feyzi Çutur ve Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın'ı ağırladı. Gerçekleşen görüşmede sanayicilerin talepleri ve finansa erişim konusunda istişarelerde bulunuldu.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Feyzi Çutur ve Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın, şube müdürleriyle birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin, denetim kurulu üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar da yer aldı. Sanayicilerin finansal talep, öneri ve beklentileri ile ilgili istişarelerin yapıldığı görüşmede Başkan Küpeli, Ziraat Bankası'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olan Eskişehir'in sanayi sektörünün büyümesi için önemli olduğuna değindi.

Kalkınmanın lokomotif gücü olan sanayicilere destek sürmeli

Kalkınmanın lokomotif gücü olan sanayiye destekler artarak sürmelidir diyen Başkan Küpeli, "Özellikle devlet bankalarının sanayicilerimizin taleplerine hızlıca cevap vermesi ve sağlayacakları finansal destekler büyümeye daha fazla ivme katacaktır. Özellikle finansmana erişim konusunda Ziraat Bankasının sanayicimize bugüne kadar olan desteğinin, önümüzdeki dönemde daha da artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Eskişehir OSB ve sanayimiz ciddi bir büyüme dönemi içinde, çok sayıda yeni sanayi yatırımı yapılıyor, bunlar şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan ciddi yatırımlardır. Açılan her yeni sanayi tesisi istihdama ve üretime katkı, ihracata destek anlamına gelmektedir" dedi.

Başkan Küpeli, bölgenin gelişimi ile sürdürülen yeni yatırımlar konusunda bilgi verdiği görüşmede, ziyaretlerinden dolayı Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Feyzi Çutur, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın ve şube müdürlerine teşekkürlerini iletti.

Üretene ve üretime desteğimiz devam edecek

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Feyzi Çutur, Türkiye'nin bankası olarak her zaman istikrarın savunucusu olduklarını söyledi. Ziraat Bankası olarak üretene ve üretime çok büyük destek verdiklerini ileten Çutur, Eskişehir'in Türkiye'deki önemli ticaret ve sanayi kentlerinden birisi olduğunu belirtti. Finans sektörü olarak Eskişehir'e büyük önem verdiklerini ve Eskişehir'in ekonomik gelişimini takip ettiklerini ifade eden Çutur, "Eskişehir sanayisi üretim gücü, ihracatı ve istihdamıyla, en önemlisi de finansal potansiyeli ile ülkemizin çok önemli sanayi merkezlerinden biri konumunda. Sanayi ve üretim bizler için çok önemli. Sanayicinin üretim yapabilmesi için Ziraat Bankası olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu anlamda iş birliklerine her zaman açığız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR