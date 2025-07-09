Ziraat Bankası'nın Aktif Büyüklüğü 6,7 Trilyon Liraya Ulaştı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bankanın aktif büyüklüğünün bugün itibarıyla 6,7 trilyon liraya yükseldiğini bunun da Türk bankacılık sektörünün yüzde 17,2'sine tekabül ettiğini belirterek, "Mart sonu itibarıyla 47 milyar lira karlılığa sahibiz." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Çakar, komisyonda yaptığı konuşmada, Ziraat Bankasının, Türkiye'nin lider bankası olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Bankanın aktif büyüklüğü bugün itibarıyla 6,7 trilyon liraya yükseldi. Bu Türk bankacılık sektörünün yüzde 17,2'sine tekabül ediyor. Mart sonu itibarıyla 47 milyar lira karlılığa sahibiz." diye konuştu.

Dijital bankacılıkta, 24 milyon aktif dijital müşteri sayısıyla sektörün lideri olduklarının altını çizen Çakar, kredi kartı, banka kartı, şube, ATM ve personel sayılarında bankanın sektör birincisi olduğunu anlattı.

Çakar, sektör mevduatının yüzde 19'una tekabül eden 4,3 trilyon liranın Ziraat Bankasında olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kredilerin 3,5 trilyon lirası nakdi kredi olmak üzere 4,8 trilyon lirası Ziraat Bankası tarafından verildi. Sektör kredilerinin yüzde 17,5'ini vermişiz. Nakdi kredilerde yüzde 18, gayrinakdi kredilerde de yine yüzde 18'lik bir paya sahibiz. Konut kredilerindeki pazar payımız yüzde 21. Türkiye'deki her 5 konut kredisinin biri Ziraat Bankasınca verilmiş. Kredi kartı yarışına sonradan girmemize rağmen sektör payı yüzde 13'e ulaştı."

"1 milyon civarında üreticiye tarımsal kredi kullandırdık"

Tarım sektörünün Ziraat Bankasının ana sektörü ve misyonu olmaya devam ettiğini belirten Çakar, "Kullandırdığımız kredilerin yüzde 30'u tarımsal kredilerden oluşuyor. Sektörün kullandırdığı tarımsal kredilerin yüzde 71'ini Ziraat Bankası verdi. Tarım sektörüne 706 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 92,5'inin yani 653 milyar lirası sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. 653 milyar liranın faiz dağılımına bakıldığında yüzde 27'si yani 174 milyar lira faizin tamamı, tamamı devletimiz tarafından karşılanıyor. Çiftçilerimize kullandırılan sübvansiyonlu kredilerin faiz yükünün ortalama yüzde 70'i Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

Çakar, 1 milyon civarında üreticiye tarımsal kredi kullandırdıklarını dile getirerek, tarım kredilerindeki takip oranını yüzde 1'in altında olduğunu bildirdi.

"Her 5 dış ticaret işleminden biri Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşiyor"

339 milyar lira ile ihracata en çok destek veren banka olduklarını vurgulayan Çakar, Türk dış ticaretinin yüzde 20'sinin Ziraat Bankası üzerinden geçtiğini yani her 5 dış ticaret işleminden birinin Banka üzerinden gerçekleştiğini kaydetti.

Çakar, Bankanın iştiraklerine değinerek, "Ziraat Dinamik Bankasını kurduk, yazılımları bitti, yakında faaliyete başlayacak. Ziraat Leasing ve Ziraat Pay ödeme sistemi şirketlerini kurduk." dedi.

Bankanın yurt dışı faaliyetleri

Ziraat Bankasının, bugün itibarıyla 22 ülkede 130 noktada faaliyet gösterdiğini belirten Çakar, yurt dışındaki çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Arnavutluk'a müracaat etmiştik. Bütün hazırlıklarımız tamam. Arnavutluk Merkez Bankası'ndan edindiğimiz bilgiye göre bu ay içerisinde lisans alacağız. Lisans alırsak çok yakın zamanda Arnavutluk'ta faaliyete başlayacağız. Romanya'da banka kurma çalışmamız var. Müracaatımızı yaptık. Suriye konusunda proaktifiz. Orada da müracaatımızı yapmış durumdayız Orada yol alabilirsek yakında Suriye'de de ya şube ya banka kuracağız."

Bankanın ve bağlı kuruluşların hesapları genel görüşe sunuldu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, komisyondaki konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekillerinin "bir şirkete kullandırılan kredinin tahsilatına" ilişkin sorusu üzerine Çakar, "Dolar bazında söylenirse söz konusu firmadan ilk günden bu yana 890 milyon dolar ana para ve faiz tahsilatı yapıldığını, finansal yeniden yapılandırma tarihinden itibaren ise 337 milyon dolar ana para ve faizin tahsil edildiği" yanıtını verdi.

Çakar, tabelaların değiştirilmesiyle ilgili soru üzerine, bazı banka şubelerinde hala 4 konsept önceki tabelaların kullanıldığını, durup dururken "hepsini de değiştirelim" denilmeyeceği cevabını verdi.

Ziraat Bankası hesaplarının görüşülmesi ardından bağlı kuruluşun hesapları da komisyonda görüşüldü.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından bankanın ve bağlı kuruluşlarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.