Zengin bir tarihi geçmişe sahip Kaleiçi, UNESCO yolunda

Antalya Valisi Hulusi Şahin :

"Kaleiçi, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil olabilirse tanıtım anlamında önemli bir mesafe kat edeceğiz"

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemenin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, şehir merkezinde bulunan iki bin yılı aşkın süredir yaşayan tüm uygarlıkların ortak eseri olan Kaleiçi'nin, uluslararası görünürlüğünün artırılması amacıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne aday olması için çalışmalara başlandığını belirtti. Şahin, "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil olabilirsek tanıtım anlamında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız." dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti onuruna, kenti çevreleyen sur üzerinde inşa edilen Hadrian Kapısı önünde basın mensuplarına, eserin korunarak gelecek nesillere aktarılması için başlatılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Şahin, "Antalya'nın en ikonik noktalarından biri, Antalya'nın sembollerinden bir tanesi Üçkapılar diye bahsettiğimiz Hadrianus kapısı. Burada 1959'dan bu yana hiçbir müdahale olmamış, dolayısıyla aradan geçen yıllarda ciddi bir kirlenme ve lekelenme ve bitkilenme var. Dolayısıyla biz valilik olarak, bu ikonik kapımızı koruyacak bir çalışmanın içerisine girdik, önce projelerini hazırladık ardından kurula sunuldu, kuruldan onaylanarak harekete geçtik." İfadelerini kullandı.

Eserin ömrünü uzatmak amacıyla bazı kılcal çatlaklar onarılacak

Vali Hulusi Şahin, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na bağlı uzman ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmasının üç kısımdan oluştuğunu ifade ederek, Antalya'nın sembolü Hadrian Kapısı'nda (Üçkapılar) gerçekleşecek çalışmayı şu şekilde aktardı: "Üç parça halinde çalışacağız, şimdi birinci parça yapılıyor. Burada asıl yaptığımız iş, temizlik çalışmaları ama çok hassas bir iş. Takdir edersiniz ki 2 bin yaşında bir kapıdan bahsediyoruz. Kumlama diye bir teknik var, zor kirleri bununla çıkarıyorlar. Daha kolay olanları ise basınçlı su yöntemiyle buhar yöntemiyle çıkarıyorlar. Ayrıca bitkilenme ile ilgili de bitkilerin kökünü kurutacak bir takım solüsyonlar da kullanılıyor. Ardından arkadaşlarımız yeniden kararmanın ve bitkilenmenin önüne geçmek için, bu çalışmaların bitiminde koruyucu tabakalar da oluşturacaklar. Yine bu çalışmalar içerisinde bazı kılcal çatlakları da onarmaya çalışıyorlar, böylece bu tarihi eserimizin ömrünü uzatmaya çalışıyoruz."

"Kaleiçi'ni, UNESCO Dünya Kültür mirası geçici listesine teklif ettik"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, antik Çağlardan bu yana tarihe tanıklık eden Kaleiçi için UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınması hakkında çalışmalara başladığını söyleyerek, şöyle devam etti: "Eserimizin yer aldığı bölge olan Kaleiçi, Antalya'nın ve Türkiye'nin en değerli tarihi ve turistik destinasyonlarından bir tanesi. Antalya için ve Türkiye için bu değerli değerimizi daha iyi korumak ve daha iyi sunmak için çaba gösteriyoruz. Hadrianus kapısı da bunların bir parçası oldu, şu an da kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması da var, onu da bu vesileyle sizinle paylaşalım. Kaleiçi'nin, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından çalışma başlatıldı. Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil olabilirsek tanıtım anlamında önemli bir mesafe kat etmiş olacağız."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm sektöründe ilk 7 ayı değerlendirdiği açıklamasına değinen Vali Hulusi Şahin, yılsonu için belirlenen hedef de Antalya'nın önemine dikkat çekerek, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Şahin," Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı veriler ümit verici. Bakanlığımızın bize koymuş olduğu bir hedef var, 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri. Bunun da amiral gemisi elbette ki Antalya, Antalya olarak üzerimize düşeni bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Nitekim son yedi ayda gelen rakamlar da, bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artış yaşanıyor. Tabii ki FTI hadisesi gibi bazı olumsuzluklar da yaşıyoruz. Çok dinamik bir süreç turizm, kendi bünyesinde dalgalanmaları içeriyor, hep güzel olur diyemiyoruz. Bütün mücadelemiz, turizm pastasından Türkiye'nin ve Antalya'nın hak ettiği payı alması. Umuyorum ki, yılbaşı itibari ile 60 milyon ziyaretçiye ki bunun üçte biri Antalya demektir ve 60 milyar gelire ulaşacağız." diye konuştu.

"Rötar'ın nedeni sadece sendikal bir mesele değil"

Basın mensuplarının sorusu üzerine Antalya Havalimanı'nda da yaşanan uçuşlarda rötar sorunu hakkında konuşan Vali Şahin, konunun sadece sendikal bir mesele olmadığını, rötar sorununun altında birçok neden bulunduğunu açıkladı. Şahin, "Avrupa'da yaşanan bir takım havaalanı problemleri bir domino etkisi ile Türkiye'ye doğru sirayet ediyor, sadece Türkiye'nin mevzusu değil. Yalnızca bunu bir sendikal probleme de bağlayamayız, bunlar etkiliyor elbette ama başka etkenler de var. Gerçekten canımızı sıkan, turizme olumsuz etki eden rötarlar yaşanıyor, fakat 15 gün öncesi bir ay öncesine göre daha az az olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Özellikle havalimanında daha iyi hizmet noktasında ne gerekiyorsa bunu yapmanın arayışı içindeyiz. Geçtiğimiz hafta da Ulaştırma Bakanımızla, Kültür ve Turizm Bakanımızın Başkanlığında bir toplantı yaptık, sadece havaalanı özelinde değil turizmin tüm unsurlarını detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Belirttiğimiz hedefe ulaşmak için tüm engelleri birer birer aşacağız." dedi.