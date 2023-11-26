YTAK Programı ile Yatırımcılara Uygun Koşullarda Kredi Sağlanacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) programına ilişkin, 281 stratejik öncelikli ürün ve 261 teknoloji alanı belirlendiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Kasım'da yapılan açıklamada, firmaların yatırım projeleri için alacakları teknoloji/strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar TL olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edileceğini belirtti. Buna göre; azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; teknoloji/strateji puanı, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecek. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edilecek.

'UYGUN KOŞULLARDA KREDİYE ERİŞİMİ SAĞLAYACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın YTAK programına ilişkin uygulama tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi'ni yayımladık. Bu program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini sağlayacak. Yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek" dedi.