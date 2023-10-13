Yozgat'ta Üzümler Pekmeze Dönüşüyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, bir zamanlar halkın önemli geçim kaynağı olan yaş üzüm bağlarının ıslahına yönelik çalışmalar devam ederken, mevcut bağlarda yetiştirilen üzümler kaynatılıp, pekmez yapılmaya başlandı. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde yaklaşık bir asırdır üretimi yapılan ince kabuğu ve tadıyla ünlü 'aküzüm' hasadının ardından, ocaklar kuruldu üzümler kaynatılarak, pekmeze dönüştürülüyor.

Tarım alanları bakımından Türkiye'nin 5. büyük ili konumunda olan ve yaklaşık 6 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığı Yozgat'ta, tarla bitkilerinin yanında bağcılığın da geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında mevcut bağ tesisleri bir taraftan ıslah edilmeye çalışılırken, üretile üzümün bir bölümü sofralık olarak satılıyor, diğer bölümü ise kaynatılıp pekmez yapılıyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Beldesinde yaklaşık bin 500 dönüm alanda kurulu asırlık bağ kütüklerinden toplanan, ince kabuğu ve tadıyla bilinen üzümün hasadı tamamlandı. 'Aküzüm' olarak tanınan üzümün bir kısmı kasalara konulup satılırken, bir kısmı da pekmez olarak değerlendiriliyor. Pazar konusunda sıkıntı yaşamayan üreticiler, kamyonlarla yurdun farklı kesimlerine hem yaş üzüm hem de pekmez olarak ürün gönderiyor.

"BİZİM BU PEKMEZİN AROMASI ÇOK DEĞİŞİK"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Beldesi'nin daha önce köy olan Faraşlı Mahallesi'nde üretilen üzümü pekmez yapan Gülbeyaz Arıkan, "Üzümleri koparıyoruz, kasalara doldurup getirip çiğnemesini yapıyoruz, eziyoruz. Kazana doldurup, toprağını aşılayıp üstüne ateşini yakıp kaynatıyoruz. Beş-altı saat dinleniyor, duruluyor, tekrar ateşe veriyoruz. Ateşte kaynıyor, koyulup böyle pekmez haline geldiğinde indirip soğutup tüketmeye başlıyoruz. Üzümüne göre, çok çıkarsa çok yapıyoruz, az çıkarsa az. Bu sene iki yüz kilo üzümümüz çıktı, kilosunu da 200 liradan satıyoruz" dedi.

Şeref Arıkan da, "Bizim bu pekmezin aroması çok değişik, Faraşlı'ya ait bu. Buranın coğrafi yapısından dolayı buranın pekmezini hiçbir yer tutmuyor, aroması daha değişik buranın. Bağların olduğu yerde su yok, hiç su yok. Değişik bir aroması var buranın. Değişik bir toprağı var, ince kabuklu sofralık. Pekmezler kaliteli oluyor. Pekmezin aroması çok güzel bir yiyen bir daha yiyor" diye konuştu.

"HEM ÇOK LEZZETLİ, HEM DE AŞIRI BİR AROMAYA SAHİP"

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü ise şöyle konuştu:

"Bizim pekmezin aroması hem de üzüm farklı. Bizim üzümlerimiz yani Gülşen'i Faraşlı Mahallesi'nin üzümleri ince kabuklu, aroması çok değişik, çok değişik olan üzüm. Dolayısıyla pekmezin de aroması bundan dolayı değişik oluyor. Hem çok lezzetli, hem de aşırı bir aromaya sahip. Aşırı bir aromaya sahip olan bir pekmezimiz. Bundan dolayı da bizim Faraşlı Mahallemizde insanların birçoğu bağcılıkla uğraşıyorlar. Bağlarımız her ne kadar yüz yıllık da olsa verimi de olmasa dahi şu anda yüzde 50 verimle devam ediyor. İleriki zamanlarda hem üzümlerimizin hem de pekmezimizin patentini Faraşlı Mahallemizin adına alacağız. Hem Faraşlılar için iyi bir gelir kaynağı hem de aroması yüksek olan pekmezimizi ve üzümümüzü tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Burada şu anda iki ton civarında, iki ton civarında pekmezimiz üretiliyor. Üzümlerimiz satılıyor. Üzümlerimiz de kasa bazında üç bin kasa civarında ya da dört bin kasa civarında şu anda satılıyor. Bu sene verimin az olduğu bir yıl. Aromanın da hava şartlarından dolayı biraz daha zayıfladığı bir yıl. Önümüzdeki yıllarda hem verim artacak hem vatandaşın geliri de daha çok artacak."