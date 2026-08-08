Yozgat'ta kadın istihdamıyla künefe ihracatı

SAİT ÇELİK / ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çalışanlarının büyük bölümünü kadınların oluşturduğu fabrikada üretilen künefe ve katmerler, yurt içinin yanı sıra birçok ülkeye gönderiliyor.

Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde 2022 yılında faaliyete başlayan tesis, ürettiği çiğ donuk künefe ve katmer çeşitleriyle hem ihracata katkı sağlıyor hem de ilçedeki kadınlara istihdam kapısı oluyor.

Üretime katılan 150 kişinin yüzde 80'ini kadınların oluşturduğu fabrikada, çoğunlukla daha önce çalışma hayatına katılmamış ev kadınlarına istihdam imkanı sağlanıyor.

Ürünlerin hazırlanmasından paketlenmesine kadar birçok aşamada görev alan 120 kadın, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de üretimin önemli bir parçası oluyor.

Fabrikanın Müdürü Veysel Görgen, AA muhabirine, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin Yozgat için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Tesiste kadın çalışanların ağırlıkta olduğunu belirten Görgen, "Ürünlerimizi, yurt içinde ve dışında pazarlamaktayız. Polonya, Almanya, Irak ve Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt içinde de bayilerimize gönderiyoruz." dedi.

Üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Görgen, çalışan sayısını da 250'ye çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

"Ev hanımlarına çok iyi bir ekmek kapısı oldu"

Kadın çalışanlardan Gülkız Koçak da fabrikanın açılmasıyla ilçedeki kadınlar için önemli bir istihdam imkanı oluştuğunu dile getirdi.

Daha önce ilçede kadınların çalışabileceği bu ölçekte bir fabrikanın bulunmadığına dikkati çeken Koçak, "Burayı açıp bizlere iş imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun. Evimize ekmek götürüyoruz. Fabrikadaki işçilerin çoğunu kadınlar oluşturuyor, hep birlikte çalışıyoruz. Kazandığımız parayla çocuğumuza, eşimize destek oluyoruz." diye konuştu.

Koçak, fabrikada çalışmaya başladıktan sonra kendilerini ekonomik anlamda daha güçlü hissettiklerini, kadınların üretime katılmasının hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA