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Yozgat'ta Jeotermal Enerjiyle Organik Domates Üretimi

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak dört mevsim organik domates üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen domatesler Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan bir serada, jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak dört mevsim organik domates üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda 800 tona kadar üretimi yapılan domatesler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasada da satışa sunuluyor.

Jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal kaynaklar termal turizm tesisleri başta olmak üzere konut ısıtılması ve seracılık gibi alanlarda kullanılıyor. İlçeye 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan 30 dekar serada, topraksız tarım uygulaması ile yılın 8 ayı hormonsuz ve organik salkım domates üretiliyor. 46 çalışanın istihdam edildiği serada üretilen domatesler Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

"Ürettiğimiz domatesler Avrupa sofralarını süslüyor"

Domates serasında 1.5 yıldır çalıştığını söyleyen Türkan Öcal, "Daha önce ev hanımıydım, bir buçuk yıldır da bu serada çalışıyorum. Burada maddi olarak evime katkı sağlıyorum. Serada yaz kış domates üretiyoruz, bakımlarını yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Bu ürünler yurt dışına gidiyor, ürünlerimizden memnun kalıyorlar, onlar memnun oldukça biz de mutlu oluyoruz. İlçemizde ürettiğimiz domatesler Avrupa'da sofraları süslüyor" dedi.

"Aileme katkı da bulunuyorum"

4 yıldır serada çalıştığını belirten Fatoş Erdoğan ise "Burada çalışıyorum, ev hanımıydım serada çalışarak aileme katkı da bulunuyorum. İşimizden çok memnunuz, buraya gelmek isteyenlere tavsiye ederiz, seramız Sorgunlu bayanlara bir iş kapısı." şeklinde konuştu.

"Yıllık 800 ton üretim yapıyoruz"

Senede 800 ton domates ihraç ettiklerini vurgulayan işletme sahibi Tuncay Sarısu da, "Seramız 30 dönüm, burada yılın 8 ayı domates üretiliyor ve hasat yapılıyor. 8 ayda 800 ton arası domates üretiyoruz. Domatesleri yurt dışına ihraç ediyoruz, şu anda da Romanya'ya ürünlerimizi gönderiyoruz. Kış sezonu hafta da bir gün hasat yapıyoruz, yazın ise 2-3 gün hasat yapıyoruz. Topraksız sera ile Yozgat Sorgun'da yetiştirdiğimiz domateslerimiz organik ve kesinlikle hormon yok. Şu anda domateslerimizi Sorgun'dan Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Seramızda 46 kişi çalışıyor, Büyük kısmı ev kadını, Sorgun gibi bir yerde kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz, onlarda ailelerine destek oluyorlar, katkıları oluyor" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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