Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar
Güncelleme:
Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu önemli bir altın potansiyeline ulaşıldığını duyurdu. İlk modellemelere göre, bölgedeki rezerv alanlarda yaklaşık 927 bin ons, yani 30 tona yakın altın bulundu. Söz konusu miktarın değeri ise yaklaşık 4 milyar dolar.

  • Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaklaşık 927 bin ons altın rezervi keşfetti.
  • Keşfedilen altın rezervinin değeri mevcut piyasa koşullarına göre 4 milyar dolar civarında.
  • Şirket, 1.968 hektarlık alanda ortalama 0,70 g/t tenör ve 2,70 g/cm³ yoğunluk değerleri ile yaklaşık 41,2 milyon ton potansiyel cevher tespit etti.

Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ta yürüttüğü madencilik çalışmalarında dikkat çekici bir altın potansiyelinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

DEĞERİ 4 MİLYAR DOLAR

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sarıkaya ilçesindeki rezerv alanlarda yaklaşık 927 bin ons, yani 30 tona yakın altın bulunduğu belirtildi. Mevcut piyasa koşullarına göre bu miktarın değeri 4 milyar dolara yaklaşıyor.

SARIKAYA'DAKİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Şirket, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sahip olduğu 7 ruhsat sahasında detaylı araştırmalar yürüttü. Ahlatcı Altın'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji AŞ, sahaya ilişkin UMREK-2023 Kodlu Arama Hedefleri Raporu'nu da kamuoyuyla paylaştı.

Rapor, Mitus Proje AŞ tarafından hazırlandı ve 56 sondaj verisi ile saha üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı jeolojik incelemelere dayanıyor. Çalışmalar sonucunda, 1.968 hektarlık alanda ortalama 0,70 g/t tenör ve 2,70 g/cm³ yoğunluk değerleri ile yaklaşık 41,2 milyon ton potansiyel cevher tespit edildi.

YATIRIM VE İŞLETME STRATEJİLERİ

Ahlatcı Altın, madencilik projelerinin verimliliğini artırmak amacıyla daha önce planlanan altın işleme tesisi yatırımlarını revize etti. Buna göre, çıkarılan cevher bölgeye yakın mevcut bir tesiste işlenecek. Bu stratejiyle yatırım maliyetlerinin azaltılması ve finansal getirilerin daha hızlı sağlanması hedefleniyor.

GELECEK PLANLARI

Raporda, mevcut sondaj yoğunluğunun proje aşamasını hâlen "Arama Hedefi" seviyesinde tuttuğu vurgulanırken, Yozgat'taki diğer 6 ruhsat sahasına ilişkin raporların önümüzdeki dönemde açıklanacağı bildirildi. Şirket, altın madenciliği alanındaki büyüme stratejileri doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
