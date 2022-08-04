Yılmaz: 'TÜİOSB ilave yatırımlarla daha da büyüyecek'

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (TÜİOSB) ilave yatırımlar için acele kamulaştırma kararı verildiğini belirterek, "Bereketli toprakları ve zengin ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimin başkenti olan Çukurova Bölgemizde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgemiz yeni yatırımlarla daha da büyüyecek" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu katip üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TÜİOSB'ye ilişkin acele kamulaştırma kararı verildiğini açıkladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarsus ilçesi Kurbanlı ve Eskişehir mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, TÜİOSB ilave alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerine ivedilikle başlanabilmesi amacıyla Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildiğini kaydetti. Kararın hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, TÜİOSB'nin bereketli toprakları ve zengin ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimin başkenti olan Çukurova Bölgesinde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu belirtti. TÜİOSB'nin üretimde ve uluslararası ticarette yatırımcılara eşsiz avantajlar sunduğunu, Mersin'e ve bölgeye çok büyük katma değer sağladığını vurgulayan Yılmaz, "TÜİOSB, Türkiye'nin endüstri 4.0 felsefesine uygun, ilk dijital ve yeşil OSB olma özelliğini taşıyor. Sanayici dostu bir üretim üssü ve ekosisteme sahip olan bölge, dünyada ve ülkemizde belirlenen yeşil dönüşüm stratejileri paralelinde tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmalarla sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüterek dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturuyor." dedi.

"Tarım kenti Mersin'imiz kazanacak, ülkemiz kalkınacak"

Yılmaz, ekolojik tesisleri ve altyapı projeleri ile Çukurova Bölgesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan TÜİOSB'nin, katma değer oluşturma, istihdamı artırma ve diğer iş kollarının üretim ve satış hacmini yükseltme faaliyetleriyle önemli bir kimlik kazandığını belirtti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın Mersin ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz, "Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin'imizin yüzölçümünün yüzde 21'inde, yaklaşık 330 bin hektar alanda tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Mersin, narenciye üretiminde dünyada 4'üncü sırada, yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında da Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alınan kararla, büyük bir tarımsal potansiyele sahip Mersin'imizde bulunan organize sanayi bölgesi daha da büyüyüp gelişerek sanayicimiz kazanacak, üreticilerimiz kazanacak, çiftçilerimiz kazanacak, vatandaşlarımız kazanacak, Mersin'imiz ve ülkemiz kalkınacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Alınan kararın Mersin'imize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN