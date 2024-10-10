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Yeşim Fatma Sarıkaya, Besicilikte Başarı Hikayesini Yazıyor

Yeşim Fatma Sarıkaya, Besicilikte Başarı Hikayesini Yazıyor
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Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki üniversite mezunu Yeşim Fatma Sarıkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle besicilikte başarıya ulaşarak köyüne örnek olmaya çalışıyor. İki yılda hayvan sayısını 6'dan 12'ye çıkaran Sarıkaya, hayvancılığı daha teknik bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki üniversite mezunu Yeşim Fatma Sarıkaya, desteklerle başladığı besicilikte köyüne örnek olmayı hedefliyor.

Ordu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan mezun olduktan sonra ilçeye bağlı Asmakonak köyüne yerleşen Sarıkaya, çocukluk hayali olan besiciliği yapmak için Ağustos 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Kabul sonrası geri ödemesiz 6 simental ırkı gebe büyükbaş desteği verilen Sarıkaya, hayvanların sağlıkla doğum yapması üzerine büyükbaş sayısını iki yılda 12'ye çıkardı.

"Hayvancılığı büyütmek ve geliştirmek istiyorum"

Yeşim Fatma Sarıkaya, AA muhabirine, hayvancılık yapmanın çocukluk hayali olduğunu ve bunu Bakanlığın desteği ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hayvancılıktaki başarısı ile örnek olmak istediğini ifade eden Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Şu an 2. yılımı tamamlamak üzereyim. Küçüklükten bu yana hayvancılık yapmak istiyordum. Özellikle de köyümde yapmak hayalimdi. Hayalimdeki bu projeyi gerçekleştirmek için de çok istekliydim. Bu nedenle proje çok hoşuma gitti. Bütün özelliklerini de sağlıyordum. Aldığım hayvanlar doğum yaptı ve sayı 12'ye çıktı. Ayrıca 6 tanesini, yani erkek olan buzağıları ise sattım. Onlardan elde ettiğim parayı da yine hayvanlarımın ihtiyacına harcadım. "Hayvancılığı daha da teknik olarak yapmak ve geliştirmek istiyorum. Yapacağım bu çalışmanın çevreme de örnek olacağına inanıyorum."

Sarıkaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine de süreç boyunca desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Bu tarz örnek modellere ihtiyaç duyuyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de projenin verimli ve başarılı şekilde sürdüğünü gördüklerini belirtti.

Projenin Bakanlık açısından çok önemsendiğine işaret eden Cineviz, şunları kaydetti:

"Bu projenin Bakanlığımız açısından en önemli yaklaşımı, uzman ellerimizin bu konuda eğitim almış olanlarıdır. Çünkü teknik altyapısı bulunan bu kardeşlerimiz, üretimde başarı sağlıyor. Bizzat içinde uygulamalarla, başarılı örneklerle üretime katkı sunuyorlar. Bunun yanı sıra çevrelerine de örnek oluyorlar. Projeyle hayvancılığın yaygın olarak uygulandığı bölgemizde geleneksel yöntemlerin oluşturduğu hata ve eksikliklerin farkına varılıyor. Bu tarz örnek modellere ihtiyaç duyuyoruz. Bu alanda ayrıca müdürlük olarak da eğitim ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Ekonomi

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