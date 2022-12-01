Yer: İstanbul! 34 saniyelik video gündem oldu, Suriye şahsın ekonomi tavsiyesi infial yarattı

Bir süredir vatandaşın nabzını tutan ve gündem olan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gerçekleşen röportaj sosyal medyada gündem oldu.

HAMBURGER YEMESİNLER MAKARNA YESİNLER

Röportaja konuk olan ve Suriyeli olduğunu belirten şahıs ekonomi hakkında vatandaşlara "Millet hamburger yiyor 39, 40 lira yemesinler evde makarna yesinler. Doğru mu abi? biz makarna yiyoruz. Hep makarna değil yumurta da yiyoruz" tavsiyesinde bulundu.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Suriyeli'nin yaptığı skandal "Hamburger yemesinler, makarna yesinler" önerisine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları