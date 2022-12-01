Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yer: İstanbul! 34 saniyelik video gündem oldu, Suriye şahsın ekonomi tavsiyesi infial yarattı

Ekonomi Haberleri

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında Suriyeli şahsın ekonomi tavsiyesi infial yarattı. Şahsın "Millet hamburger yiyor 39, 40 lira yemesinler makarna yesinler" dediği görüntülere kullanıcılar yorum yağdırdı.

Bir süredir vatandaşın nabzını tutan ve gündem olan sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gerçekleşen röportaj sosyal medyada gündem oldu.

HAMBURGER YEMESİNLER MAKARNA YESİNLER

Röportaja konuk olan ve Suriyeli olduğunu belirten şahıs ekonomi hakkında vatandaşlara "Millet hamburger yiyor 39, 40 lira yemesinler evde makarna yesinler. Doğru mu abi? biz makarna yiyoruz. Hep makarna değil yumurta da yiyoruz" tavsiyesinde bulundu.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Suriyeli'nin yaptığı skandal "Hamburger yemesinler, makarna yesinler" önerisine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları

Yer: İstanbul! Suriyeliden ekonomi tavsiyesi: Hamburger değil makarna yiyin

Yer: İstanbul! Suriyeliden ekonomi tavsiyesi: Hamburger değil makarna yiyin

Yer: İstanbul! Suriyeliden ekonomi tavsiyesi: Hamburger değil makarna yiyin

Yer: İstanbul! Suriyeliden ekonomi tavsiyesi: Hamburger değil makarna yiyin

Yer: İstanbul! Suriyeliden ekonomi tavsiyesi: Hamburger değil makarna yiyin

Haberler.com / Bilsay Özer - Ekonomi

İstanbul Bağcılar Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title