Yeni Teşvik Sistemi Elazığ'da Tanıtıldı

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Yeni Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" tanıtıldı.

Elazığ OSB Konferans Salonu'nda Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Yeni Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda ayrıca Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü tarafından 7223 sayılı Kanun çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Piyasa Denetimi ve Gözetimi ile Ürünlerin CE ve G Belgelendirme İşlemleri" hakkında sunum yapıldı. Programda yeni teşviklerin bölgesel kalkınmaya katkıları ele alındı.

Kalkınma hamlelerinin şehirler için taşıdığı öneme dikkat çeken Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Kalkınma hamlesi, özellikle bizim şehirlerimiz için büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda da ülkemiz pek çok teşvik paketini, çok uzun süredir gündemini alıyor, programlıyor ve yürütüyor. Bu anlamda firmalarımızın büyümeleri, kurumsallaşması, kendilerini geliştirmeleri ve firma kültürünün oluşması, kurum kültürünün oluşması, müteşebbislerimizin daha doğru hususlara kanalize olmalarına büyük bir önem taşıyor. Ülkemizde özellikle Cumhuriyet'le birlikte başlayan sanayileşme hamlesi, pek çok inişi çıkışı bünyesinde bağlanıyor. Çevre taraflarında sorunlarımız oluyor. Konjonktüre bağlı olarak bölgemizde yaşanan sorunların bizlere yansıması oluyor. Ama aynı zamanda her zaman için yetişmiş insan gücünün, aynı zamanda sermaye kadar önemli olduğuna inanan birisiyim. Üçüncü kuşağa aktarılan iş sayısı maalesef çok az. İşte bu anlamda buralarda yapılan eğitimler, yönlendirmeler aynı zamanda bunu sağlasın istiyoruz. Bizim hem Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz hem Kalkınma Ajansımızın pek çok faaliyetleri var, çalışmaları var. Bunları yakından görsünler, bunlardan istifade etsinler. Sanayi sektörümüz, ticari sektörümüz, özellikle üreticilikle ilgili olarak yeni fırsatları, kapıları aralasınlar istiyoruz "dedi.

Teşviklerin yatırımcı açısından önemini vurgulayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise, "Fırat Kalkınma Ajansı'nın yapmış olduğu bu yetkililiği canı gönülde destekliyorum. Burada böyle birbirinden kıymetli yatırımcıları gördükten sonra bunu söylemeden geçemiyorum. Takdir ederseniz Elazığ 6. Bölge Teşvikleri'ne girdikten sonra çok ciddi yatırımcılar Elazığ yatırım yapmaya geldiler. Şu an bunu takip ediyoruz. 2026'un sonunda 6. Bölge Teşvikleri maalesef son bulacak. Diyarbakır, Mardin, geçmişte nasıl diğer bölgelerde 6. Bölge Teşvikleri vardı Elazığ 4. Bölge Teşviklerinden yaralandığından dolayı buraya yatırımcı gelmiyorsa yine aynı şeyi yaşayacağız. İnşallah valimizle birlikte, Sayın Organize Sanayi Bölgesi başkanımızla birlikte, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üyelerimizle birlikte tekrar bir çalışma yaparsak, bunları gündeme getirirsek şehrimiz için çok iyi olur. Yeni bu teşvik paketi de bizim için çok önemli ama bizim ne yapıp edip 6. Bölge Teşvikleri tekrar 2030 yılına kadar uzatmamız gerektiği düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

Sinevizyon gösterimi eşliğinde sunum yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak da, "Bildiğiniz üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten bir ajans olarak valiliğimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve yönetim kurulu başkanlarımız, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum ve akademiyle güçlü bir işbirliği içerisinde kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçiriyoruz ve yerel kalkınmayı, bölgesel gelişmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamamızın en önemli yollarından biri de doğru yatırımları, nitelikli yatırımları ilimize ve bölgemize kazandırmak. Bizler bu yeni teşvik sisteminin ilimize ve bölgemize doğru, verimli ve nitelikli yatırımlar kazandırması, özellikle kapsayıcı istihdam sağlaması ve nitelikli ihracat sağlaması açısından bu yeni teşvik sisteminin önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımızda da öncelikle yeni teşvik sistemiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ELAZIĞ