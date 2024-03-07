Yeni evleneceklere krediye 22 günde 4 bin 815 başvuru

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanacak evlilik kredisine başvurular 15 Şubat'ta başladı. Kredi için 22 günde 4 bin 815 çift başvuru yaptı. 2 yıl geri ödemesiz olan 48 ay vadeli 150 bin TL krediye başvurular aile.gov.tr ve e-Devlet üzerinden yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Krediye başvuran adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak, depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirlerin toplamının iki asgari ücretten fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etme şartları aranıyor.

22 GÜNDE 4 BİN 815 ÇİFT

Başvuruların 15 Şubat'ta açılmasının ardından evlenecek gençlerin krediye ilgisi oldukça yoğun oldu. 22 günde toplam 4 bin 815 çift başvuruda bulundu. Şartları karşılayan çiftlere kredinin verilmeye başlanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.