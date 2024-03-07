Üye Girişi
Haberler

Yeni evleneceklere krediye 22 günde 4 bin 815 başvuru

Güncelleme:

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yeni evlenen çiftlere sağlanacak olan faizsiz evlilik kredisine 15 Şubat'tan itibaren 22 günde 4 bin 815 çift başvuru yaptı. Başvuru yapan çiftler sonuçları beklerken başvurusu olumlu sonuçlanan çiftler 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL alacak.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanacak evlilik kredisine başvurular 15 Şubat'ta başladı. Kredi için 22 günde 4 bin 815 çift başvuru yaptı. 2 yıl geri ödemesiz olan 48 ay vadeli 150 bin TL krediye başvurular aile.gov.tr ve e-Devlet üzerinden yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Krediye başvuran adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak, depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirlerin toplamının iki asgari ücretten fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etme şartları aranıyor.

22 GÜNDE 4 BİN 815 ÇİFT

Başvuruların 15 Şubat'ta açılmasının ardından evlenecek gençlerin krediye ilgisi oldukça yoğun oldu. 22 günde toplam 4 bin 815 çift başvuruda bulundu. Şartları karşılayan çiftlere kredinin verilmeye başlanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sami Molla Ahmet kimdir? AK Parti İzmir- Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Osmaniye adayı Süleyman İslah kimdir? 2024 DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli? Mehmet Sadık Tunç kimdir? AK Parti İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kaç yaşında, nereli? Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title