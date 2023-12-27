Yeni asgari ücrette herkes 2 lira detayına takıldı

Asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaptıkları son toplantının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu açıkladı.

Yeni asgari ücreti yeterli bulmayanların yanı sıra beğenenler de oldu ancak vatandaşlar aynı noktaya takılı kaldı. 2 lira detayına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, esprili bir şekilde tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları şu şekilde: