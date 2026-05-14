Yalova Makine İhtisas OSB çatısı altında sektöründe Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olan NNG Enerji'nin fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeni bir fabrikanın açılışı daha gerçekleştirildi. OSB'de yenilenebilir enerji, petrol ve gaz ile elektrik sektörlerinde mühendislik, bakım, montaj ve teknik destek hizmetleri sunan NNG Enerji, 14 bin metrekarelik fabrikasını hizmete açarak faaliyetlerine resmen başladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu tür yatırımların Yalova'da hayata geçmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizler kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme ile değil şehirlerin doğal yapısını, yaşam kalitesini ve çevresel değerlerini koruyarak da gerçekleşmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

"Yeşil sanayi vizyonunu son derece kıymetli"

Vali Usta, dünyada güçlü ekonomilerin temelinde yalnızca üretim değil, aynı zamanda çevre duyarlılığı ve enerji verimliliğini önceleyen sürdürülebilir üretim anlayışı bulunduğunu belirterek, "Kalkınırken doğayı koruyabilmek, üretirken geleceği düşünebilmek artık bir tercih değil zorunluluktur. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, hem güçlü bir ekonomi hem de korunmuş bir çevre ve doğadır. Doğasıyla, deniziyle, tarımıyla ve yaşam kalitesiyle ülkemizin en özel şehirlerinden biri olan Yalova'mızda sanayileşmenin doğayla uyum içinde gelişmesi bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yönüyle Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ortaya koyduğu yeşil sanayi vizyonunu son derece kıymetli buluyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna güçlü bir katkı"

Yalova'da faaliyet gösterecek olan NNG Enerji'nin gerçekleştirdiği yatırımın Yalova adına son derece değerli olduğuna vurgu yapan Usta, "Enerji ve mühendislik alanında ülkemizi uluslararası ölçekte temsil eden, yüksek teknolojiye dayalı üretim ve hizmet kapasitesiyle dikkat çeken, çevre ve yeşil dönüşümle uyumlu bu tür firmaların Yalova'da yatırım yapmayı tercih etmesi bizler için ayrıca büyük bir memnuniyet kaynağıdır. İhracata katkı sunan, nitelikli istihdam oluşturan ve mühendislik altyapısını geliştiren her yatırım, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna güçlü bir katkıdır" diye konuştu.

"Bu tesis artık ülkemizin kalelerinden biridir"

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Körfez Bölgesi'nde yaşanan çatışma süreci ve ticari koridorlardaki daralmanın önemli bir gerçeği yeniden hatırlattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerek cumhuriyetimizin kurucu iradesinin gerekse bugün devlet aklımızın öncelik verdiği savunma sanayii, enerji ve üretimde tam bağımsız Türkiye vizyonunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Atatürk'ün, Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılışında söylediği çok önemli bir söz vardır, 'Her fabrika bir kaledir.' Gerçekten de bugün açılışını yaptığımız bu tesis artık ülkemizin kalelerinden biridir. İnşallah çok yakında gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde yeniden bir arada olacağız. Bu kıymetli yatırımın NNG Enerji'ye, Yalova'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum."

NNG Enerji Genel Müdürü Ahmet Kaşıkçı ise, "Ülkemizde ve birçok farklı ülkede doğalgaz türbin santralleri kurduk ve devreye aldık. Bu santraller şu anda aktif olarak çalışmaktadır. Bunun yanında Kazakistan'da Kazak Global Enerji firmasını kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Ayrıca farklı ülkelerde de bu alanda yeni firmalar kurmak için çalışmalarımız sürmektedir. Özellikle doğalgazın daha uygun maliyetli olduğu bölgelerde yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, NNG Enerji ile 25 yıllık bir iş ilişkisi içerisinde bulunduklarını ve yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.

"Makine İhtisas OSB büyük bir gurur kaynağıdır"

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek ise, "2017 yılında tescillenen Makine İhtisas OSB'nin bugün geldiği nokta bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Kamu binalarıyla, üniversitesiyle, meslek liseleriyle ve burada faaliyet gösteren başarılı firmalarımızla gerçekten örnek bir sanayi bölgesi haline geldi. Makine OSB Başkanımız da burada, huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyor, gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fabrika gezildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı