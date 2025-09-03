Yaklaşık 42 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi kiralanacak

Tarım Ve Orman Bakanlığı, uzun süredir işlenmeyen arazileri yeniden üretime kazandırmak amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçiriyor. Ülke genelinde atıl durumda bulunan tarım arazilerinin tespiti ve kiralanması için çalışmalar başladı. Bu sayede, toprağını ekemeyen çiftçilere yeni fırsatlar sunulması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

YAKLAŞIK 42 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN İŞLENMİYOR

2024 üretim sezonu için 81 ilde Arazi Tespit Komisyonları kuran Bakanlık, yapılan incelemelerde toplam 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekarın (yaklaşık 42 bin 16 futbol sahası) işlenmediğini belirledi. İtirazların tamamlanmasının ardından nihai listeler il ve ilçe bazında kamuoyuna duyuruldu. Önümüzdeki yılın son çeyreğinde, ikinci kez üst üste işlenmeyen arazilerin tespitleri yapılacak ve ardından kiralama süreci başlayacak.

ÖNCELİK YEREL ÇİFTÇİLERDE

Kasım 2025'te başlayacak olan arazi kiralama süreçlerinde öncelik, tarlanın bulunduğu köy ve çevresinde yaşayan çiftçilere, tarımsal kooperatiflere, birliklere, derneklere, vakıflara ve gönüllü kuruluşlara verilecek. Bu uygulamayla hem yerelde üretim artacak hem de küçük ölçekli çiftçilerin üretimden kopması engellenecek. Aynı zamanda kırsalda istihdamın güçlenmesi ve tarımsal birliklerin daha etkin hale gelmesi bekleniyor.

UYGULAMA KESİNTİSİZ SÜRECEK

İki yıl üst üste işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesine dair düzenleme, Danıştay 10. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ancak, mahkeme henüz yürütmeyi durdurma veya iptal kararı vermedi. Bakanlık kaynakları, sürecin yönetmelik hükümleri doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

YEREL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl arazilerin üretime kazandırılmasıyla yalnızca tarımsal arz güvenliğinin sağlanmayacağını, aynı zamanda yerel ekonomiye milyonlarca liralık katkı sağlanacağını öngörüyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle toprağını ekemeyen çiftçiler için yeni bir fırsat doğacak.

KÖYDEN KENTE GÖÇÜ AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Bu adım, sadece bir tarım politikası olmaktan öte kırsal kalkınma ve göçü azaltma stratejisi olarak da değerlendiriliyor. İşlenmeyen arazilerin yeniden değerlendirilmesiyle genç çiftçilere iş imkânı sağlanacak, kırsaldaki üretim zinciri güçlenecek ve yerel istihdam artacak. Böylece, köyden kente göçün önüne geçilmesi amaçlanıyor.