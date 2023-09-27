WhiteBIT CEO'su: Türkiye Kripto Para Potansiyeline Sahip

Avrupa'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov, Türkiye'nin kripto para potansiyelini değerlendirdi ve Türkiye'nin bir kripto merkezine dönüşmesi için yeterli ön koşullara sahip olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan, Barcelona ve Trabzonspor'un da resmi kripto partneri olarak konumlanan WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov, Türkiye'nin kripto para potansiyelini değerlendirdi. Türkiye'de bir 'kripto patlaması' yaşandığını belirten Nosov, Türkiye'nin bir kripto merkezine dönüşmesi için yeterli ön koşullara sahip olduğunu söyledi.

Türkiye pazarının kripto açısından önemli ilerleme kaydettiğini savunan Nosov, "Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dijital varlıkların ürün ve hizmet ödemelerinde doğrudan ve dolaylı kullanımını yasaklamıştı. Takip eden dönemde otoriteler kripto paralara karşı tutumlarını daha olumlu bir perspektifle değiştirdi" değerlendirmesinde bulundu.

YEREL PAZARDAKİ GELİRLER 2023 SONUNDA 101 MİLYON DOLARI AŞACAK

WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov, "2022'de tanınmış bir kripto borsasının iflası nedeniyle kripto para piyasalarının tamamen yok olacağına yönelik tahminler yapılmıştı. Buna rağmen piyasalar istikrarlı bir biçimde toparlandı. Yaşanan şoku sakin atlatan piyasa, büyümeyi de sürdürüyor. Statista verilerine göre Türkiye'deki yerel kripto para piyasasındaki gelirin bu yılın sonunda 101,2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Çeşitli tahminler Türk nüfusunun yüzde 5 ila yüzde 7'sinin kripto para yatırımcısı olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar yalnızca Türkiye'deki yüksek enflasyonun sonucu değil. Türk yatırımcılar ve hatta otoriteler, blokzinciri teknolojisinin temel değerinin, benzersizliğinin, evrenselliğinin, güvenilirliğinin farkında. Örneğin TCMB küresel trendleri izleyerek Dijital Lira için çalışmayı sürdürüyor. Gelecek için iyimser konuşmak mümkün" ifadelerini kullandı.

"TÜRK GENÇLERİ BİTCOİN'İ YENİ ALTIN OLARAK GÖRÜYOR"

Türkiye kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde Bitcoin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin görüşlerini de paylaşan Nosov, "Kripto para birimlerinin piyasa değeri açısından en büyüğü Bitcoin 30 Haziran'da 30 bin USD seviyesini gördü ve 2023 başından bu yana %80 değer kazandı. Bir yanda BlackRock gibi geleneksel fon yöneticilerinin Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu (Bitcoin ETF) başvuruları, bir yanda Singapur, Hong Kong, Nijerya gibi ülkelerin kriptoyu destekleyen tutumları varken, Bitcoin de dört yılda bir yaşanan yarılanma (halving) etkinliğine gün sayıyor. İyimserler, belirli koşullar altında Bitcoin fiyatının gelecek yıl 100 bin doları bulabileceğini söylüyor. Teknoloji konusunda farkındalığı, finansal okuryazarlığı yüksek genç kuşak, özellikle Türkiye'de Bitcoin'i adeta bir dijital altın olarak görüyor. Genç yatırımcılar altına, dövize, menkul kıymetlere değil, Bitcoin'e yatırım yapmayı seçiyor. Tüm bunlar hem Türkiye pazarında hem de küresel çapta kripto para piyasasının gelişimini destekliyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR KRİPTO MERKEZİNE DÖNÜŞEBİLİR"

Türkiye'nin bir kripto merkezine dönüşmesi için yeterli ön koşulların var olduğunu savunan Nosov, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Türkiye'deki otoriteler, mevzuatı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak Hacken.iosiber güvenlik kontrollerinden başarıyla geçen ve CER.live derecelendirmesinde en yüksek sayılan AAA seviyesiyle liderliğini koruyan WhiteBIT olarak, kripto pazarının gelişiminde, otoritelerin vereceği kararların belirleyici olacağına inanıyoruz. Türkiye, dijital varlık piyasasını düzenlerken tüm paydaşların çıkarlarını gözetecek ortak ilkelerde mutabık kalabilirse, kullanıcıların ülkeyi tamamen kripto yatırımıyla doldurabileceğine inancımız tam. 2018'de Ukrayna'da başlayan ve kısa bir sürede bizi Avrupa'nın en büyük merkezi kripto borsalarından birine dönüştüren yolculuğumuzda, Türkiye'yi tam da bu sebeplerden çok önemli bir pazar olarak görüyoruz. 350'den fazla işlem çifti, 270'ten fazla dijital varlık sunan ve her gün en yüksek 2,5 milyar dolarlık işlem hacmine ev sahipliği yapan WhiteBIT olarak Türkiye'deki kripto ekosisteminin gelişimi için çalışmayı ve iş birliğini sürdüreceğiz."