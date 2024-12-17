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Visa Yapay Zeka İle Dolandırıcılıkla Mücadele ediyor

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Visa, Birleşik Krallık'ta test edilen yeni yapay zeka tabanlı dolandırıcılık tespit sistemi 'Visa Protect for A2A Payments' ile anlık ve sürekli para transferlerine güveni artırmayı hedefliyor. Sistem, dolandırıcılık oranlarını azaltarak, bankaların müşteri işlemlerini güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Visa, yapay zekayla anlık para transferlerinde dolandırıcılık girişimlerini tespit eden "Visa Protect for A2A Payments"ı Birleşik Krallık'ta pilot çalışmada test etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa Protect for A2A Payments, ürünüyle, anlık ve sürekli para transferlerine güvenin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority) ve Avrupa Ödemeler Konseyi (European Payment Council) tarafından hazırlanan son raporlar, anlık ve sürekli para transferlerinde dolandırıcılık oranlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

Bu durumun önüne geçecek ürün ve hizmetleri üretmeye devam eden Visa, geliştirdiği Visa Protect for A2A Payments'ı pilot çalışmada kullandı. Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen bu çalışmada, yapay zeka tabanlı ürün ve hizmetler, dolandırıcılık girişimlerini daha iyi tespit ederek vakaların azaltılmasına ve anlık ve sürekli para transferlerine güvenin artmasına katkıda bulundu.

Visa'nın Birleşik Krallık'ta gerçekleştirdiği pilot uygulama, güncel yapay zeka teknolojilerinin, dolandırıcılık nedeniyle her yıl kaybedilen 600 milyon sterlini büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Elde edilen sonuçlara göre, Visa, bankaların gelişmiş dolandırıcılık tespit sistemlerinden geçmeyi başaran hileli işlemlerin yüzde 54'ünü tespit etti.

Visa'nın kanıtlanmış tahmine dayalı yapay zeka teknolojisinin, Birleşik Krallık'taki tüketicilerin, işletmelerin ve ekonominin yılda yaklaşık 330 milyon sterlin tasarruf sağlamasına yardımcı olabileceği, bu pilot çalışmayla ortaya koyuldu.

Geçen yıl, dünya çapında yaklaşık 30 milyar dolarlık dolandırıcılık önlendi

Visa, dolandırıcılıkla mücadele etmeye ve ağ güvenliğini artırmaya yönelik teknolojilere, son 5 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Teknoloji yatırımlarının sonucunda, 2023'te dünya genelinde yaklaşık 30 milyar dolar tutarında dolandırıcılık önledi.

Şirket, yenilikçi gerçek zamanlı dolandırıcılık tespit hizmeti Visa Protect for A2A Payments'ı, Türkiye'deki tüm bankaların kullanımına da sunuyor. Yeni teknoloji, şüpheli işlemlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine ve paranın kullanıcı hesabından çekilmeden önce durdurulmasına yardımcı oluyor.

Geliştirilen yapay zeka teknolojisi, her yıl milyarlarca işlemi analiz ederek, hesaptan hesaba ödemelerde dolandırıcılık risklerini ortaya koyan bir risk puanı oluşturuyor ve bankaların müşterilerini korumasını sağlıyor. İşlemler ise hesaptan hesaba ödemelerin hızı ve güvenilirliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan gerçekleşiyor.

"Bireyler ve işletmeler, gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin, anlık ödeme dünyasında bireylerin ve işletmelerin gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağladığını belirtti.

Kartsız ödemelerde dolandırıcılıkla mücadeleye yardımcı olmak için kullanıma sundukları Visa Protect for A2A Payments'ın, yüksek hacimli ve karmaşık ödeme ortamlarında güvenliği sağlamak üzere tasarlandığını kaydeden Mümin, "Bu çözümümüzle, bankalarla işbirliği içerisinde, anlık ödemelere ve para transferlerine yönelik güvenin artmasına katkıda bulunacağımıza ve kullanıcıların dolandırıcılıktan korunmasında önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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