VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 artışla 6.261,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6.261,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,5 üzerinde 6.229,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,5 artışla 6.261,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle birlikte ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını belirten analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin de devam ettiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği fiyatlanırken, Banka'nın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

Ayrıca dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına gerilerken, şu sıralarda 491 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.