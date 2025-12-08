Haberler

Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye Noterler Birliği tarafından e-Devlet sistemine entegre edilen 'Kişi Vekaletleri Sorgulama' uygulamasının gayrimenkul sektöründe önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu uygulama ile vekaletname ile yapılan işlemlerde güvenlik ve şeffaflık sağlanacak.

Tapuda vekalet işlemlerinin e-Devlet'te olmasını değerlendiren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Vekaleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biri. Bu nedenle vekaletin e-Devlet üzerinden takip edilebilmesi ve azil işlemlerinin anlık olarak tüm tapu müdürlüklerinde görünür hale gelmesi hem malikleri hem de işlem taraflarını koruyan çok önemli bir adım" dedi.

Türkiye Noterler Birliği tarafından e-Devlet sistemine aktarılan 'Kişi Vekaletleri Sorgulama' adlı yeni uygulama ile noterler ya da konsolosluklar tarafından verilmiş vekaletler, artık e-Devlet'te görüntülenebilecek. Bu uygulama ile özellikle tapu dairelerinde işlem yapılacak olan vekaletlerin azil işlemleri de WebTapu üzerinden yapılabilecek. Uygulama ile tapuda vekaletname ile yapılan işlemlerde güvenlik, şeffaflık ve yeknesak uygulamanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sistem daha verimli işleyecek

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Vekaleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biri. Bu nedenle vekaletin e-Devlet üzerinden takip edilebilmesi ve azil işlemlerinin anlık olarak tüm tapu müdürlüklerinde görünür hale gelmesi hem malikleri hem de işlem taraflarını koruyan çok önemli bir adım. WebTapu üzerinden veya tapu müdürlüğüne bizzat yapılan azillerin otomatik olarak sicile işlenmesi, sahtecilik girişimlerini ve hak kayıplarını büyük ölçüde önleyecektir" dedi.

"Fiziki veya e-posta ile gönderilen azil talepleri artık geçerli değil"

Genelgeye göre kimlik tespitinin güvenli yapılması amacıyla faks, e-posta, posta gibi yollarla iletilen azil taleplerinin kabul edilmediğini ifade eden Özelmacıklı "Vatandaşlar, noterliklerde ve konsolosluklarda vermiş olduğu vekaletname işlem bilgilerine, e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerde Türkiye Noterler Birliği tarafından verilen 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile ulaşabilecek, bu kanaldan WebTapu sistemine geçerek azil işlemi gerçekleştirebilecek. 1 Ocak 2023 öncesi vekaletnamelerde hem fiziki aziller sicili hem elektronik kayıtlar kontrol edilecek. Bu tarih sonrası vekaletnamelerde yalnızca elektronik kontrolden işlem yapılacak" diye konuştu.

Türkiye azil sistemi devrede

Özelmacıklı, "Azil, vekalet veren kişinin, vekiline daha önce tanımış olduğu temsil yetkisini tek taraflı irade beyanı ile sona erdirmesi anlamına gelir. Yani bir kişi, kendisi adına işlem yapması için yetki verdiği vekilin bu yetkisini, herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın ve karşı tarafın onayına ihtiyaç duymaksızın geri alabilir. Azil işlemi, vekalet ilişkisini ileriye dönük olarak sona erdiren 'bozucu yenilik doğuran bir hak' niteliğindedir. Azlin geçerliliği için vekilin bu durumdan haberdar edilmesi yeterli olmakla birlikte, uygulamada vekilin halen yetkiliymiş gibi üçüncü kişilerle işlem yapma ihtimali bulunduğundan hale gelmesi zorunluluk taşır. Vekilin azledildiğini bilmeyen ve iyi niyetli olarak işlem yapan üçüncü kişilere karşı azil ileri sürülemez. Bu nedenle, özellikle gayrimenkul işlemlerinde azlin yalnızca vekile bildirilmesi yeterli değildir; durumun tapu müdürlüklerine iletilerek aziller siciline kaydedilmesi gerekir. Böylece vekilin yetkisinin sona erdiği tüm tapu birimlerince görülebilir hale gelir ve işlem güvenliği sağlanarak olası hak kayıplarının önüne geçilir. Aziller sicilinde yeknesaklığı sağlamak amacıyla Türkiye Azil Sistemi uygulamaya alınmış olup, bu sistemle WebTapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünden aziller siciline işlenen azillerin tüm tapu müdürlükleri tarafından görülmesi ve sorgulanması sağlanmıştır" ifadeleriyle sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı

15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı! Görüntüler vahim
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Real Madrid'de Celta Vigo yenilgisi sonrası ortalık karıştı

Real Madrid'de 19 yıllık yenilgi sonrası ortalık karıştı
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.