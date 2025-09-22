Van'da Gurme ve Gastronomi Fuarı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nın lansmanı gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25-28 Eylül tarihlerinde kapılarını açacak olan fuarın tanıtımı, Van TSO ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıda, fuarın bu yıl Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ünlü şef, gurme ve yemek yazarının katılımıyla gerçekleşeceği vurgulandı. Etkinliğin Van'ın zengin mutfak kültürünü ve tescilli ürünlerini tanıtarak kenti gastronomi turizmi açısından bir çekim merkezi haline getirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, gastronomi ve gurme faaliyetlerinin turizm açısından önemli bir destinasyon haline geldiğini belirtti. Bu kapsamda bu yıl da "81 İl 81 Lezzet" mottosuyla, 25-28 Eylül tarihleri arasında Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı düzenleyeceklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Takva, "1990'lı yıllardan itibaren dünyanın önde gelen turizm gurmeleri ve gastronomi profesyonelleri, yeme-içme sektörünün, hatta yemek biliminin insanların vazgeçilmez arayışlarından biri olduğunu vurgulamış; bu bakış açısıyla bazı ülkeler gastronomiyi bir turizm destinasyonu haline getirmeyi başarmıştır. Bugün Güney Amerika'daki bazı ülkeler, İskandinavya ve özellikle Hollanda bu konuda oldukça başarılı örnekler sunmaktadır. Son 10 yılda ise ülkemizde birçok şehir, bu potansiyeli fark ederek rekabetçiliklerini artırmak amacıyla önemli yatırımlar yapmaya başlamıştır. Bizim de derin tarihimizden gelen zenginliğimizi, özellikle mutfak alanında henüz gün yüzüne çıkmamış değerlerimizi tanıtmak, bu küresel gastronomi liginde yerimizi almak ve ilimizin, bölgemizin turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak temel amacımızdır" dedi.

"Bu fuarı sıradan yöresel etkinliklerden ayrı değerlendirin"

Fuarın 3 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından firmaları bir araya getirip bir eğlence ortamı oluşturmayı hedefleyen bir etkinlik olmayacağını dile getiren Takva, "Aksine, çok daha stratejik bir yaklaşımla tasarlanmış, önemli bir girişimdir. Lütfen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı sıradan yöresel etkinliklerden ayrı değerlendirin. Malumunuz, birçok ilde gastronomi temalı organizasyonlar artık bir modaya dönüşmüş durumda. Bizim gayemiz; başta tescilli ürünlerimiz olmak üzere binlerce yıllık mutfak kültürümüzü dünyaya tanıtmak, şehrimizi bir çekim merkezi haline getirmektir. Bu nedenle etkinliğimize 'Gastronomi ve Gurme Fuarı' adını veriyoruz. Zira gastronomi yemek bilimi, gurme ise bu lezzetleri tadan ve değerlendiren uzmanlardır" diye konuştu.

Bu yıl düzenlenecek olan fuarda farklı bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz bu organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından, ulusal ve uluslararası başarılarıyla kendini kanıtlamış şefler, gurmeler ve yemek yazarları yoğun ilgi göstermiştir. Hatta davet etmek istediğimiz isimlerden çok daha fazlası katılım talebinde bulunmuştur. Ancak bilindiği üzere bu tür etkinlikler ciddi bütçe gerektirmektedir. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda destekçi firmalarımız ve kurumlarımız bu önemli organizasyonu daha güçlü sahiplenir. Böylece arzu eden tüm şefleri, gurmeleri ve yemek yazarlarını Van'da ağırlamanın gururunu hep birlikte yaşarız."

Van TSO Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Serdar Balandi ile Sayman Üye Burak Gültepe'nin de birer konuşma yaptığı toplantı, soru-cevap bölümüyle son buldu. - VAN