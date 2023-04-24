Vali Yazıcı: '2023 yılı tüm ülke vatandaşlarında pik yaptığımız bir yıl olacak'

Antalya Valisi Vali Ersin Yazıcı, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i ağırladı. Yazıcı, 2023 yılındaki yükselen turizm verilerine dikkat çekerek, "2023 yılında yükselen bir turizm grafiğimiz var. 2023 yılı turizm sezonu, tüm ülke vatandaşlarında pik yaptığımız bir yıl olacak. İnşallah Çek vatandaşlar da bunların içinde olacak" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i makamında kabul etti. Ziyarette Valilik şeref defterini imzalayan Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, iki ülke arasındaki ilişkiler ile turizm konularında görüş alışverişinde bulunarak her konuda ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Görüşmede Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege hazır bulundu.

Sözlerine Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vacek'i Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu olan Antalya'da misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek başlayan Vali Yazıcı, "Burası denizi, kumu, güneşi, doğası ve tarihiyle çok özel bir yer. Sizi turizmin başkenti Antalya'mızda misafir etmekten son derece mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"İnşallah Çek vatandaşlar da bunların içinde olacak"

İş birliği noktasına vurgu yapan Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl şehrimizi hava yoluyla 13,5 milyon civarında turist ziyaret etti. Bu yıl da turizm sayılarımız oldukça iyi gidiyor. 2019'da şehrimizi 350 bin civarı Çek Cumhuriyeti vatandaşı ziyaret etti. 2019 yılı turizm verilerinde pik yaptığımız bir yıldı. 2023 yılında da yükselen bir turizm grafiğimiz var. 2023 yılı turizm sezonu, tüm ülke vatandaşlarında pik yaptığımız bir yıl olacak. İnşallah Çek vatandaşlar da bunların içinde olacak. Bu noktada da iş birliği büyük önem arz ediyor."

"En uygun fiyata en kaliteli hizmetini sunuyoruz"

Antalya'nın 700 bine yakın yatağı ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, "Turizm noktasında dünyanın en kaliteli ve en uygun hizmeti şehrimizde veriliyor. Hizmet sunumunda, otellerimiz ve turizm sektöründeki tüm firmalarımız, dünyanın en üst standartlarında hizmet sunuyor. En uygun fiyata en kaliteli hizmetini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güvenliği bize emanet"

Güvenliğin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, " Antalya'mızda dünyanın birçok farklı yerinden misafir ağırlamaktayız. Antalya'mız Türk turizmine en büyük katkı sunan şehir. Şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliği bize emanet. Güvenliklerini temin etmeyi önemsiyoruz. İnsanlar güvenli olmayan bir yere asla gitmez. Güvenlikle ilgili tehditler varsa bir kişi oraya asla seyahat etmez. Bu yüzden turizmin ön şartının güvenlik olduğunu, güvenli bir ortam olduğunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"İş birliğine hazırız"

İki ülke arasındaki ilişkileri her konuda daha da geliştirmek için iş birliğine hazır olduğunu söyleyen Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vacek, "İki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için her zaman iş birliğine hazırız. Ülkemizden Antalya'ya ortalama 350 bin civarı turist geliyor. Bu sayıyı artırmak için ortak çalışmalar yürütebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin güçlü bir sağlık altyapısı olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Vacek, özellikle Türkiye'nin ve Antalya'nın pandemi sürecini başarılı bir şekilde atlattığına dikkat çekti. Sağlık alanında özellikle Türkiye'de son yıllarda yapılan yatırımlarla güçlü bir sağlık altyapısının olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında özellikle son yıllarda ülkemizde büyük yatırımlar var. Bin 200 yataklı Antalya Şehir Hastanemizde çok kısa zamanda hizmete girecek. Antalya nüfusuna göre en fazla özel hastaneye ve en fazla özel hastane yatak kapasitesine sahip şehir. Devlet ve özel sektör ortaklığıyla birlikte güçlü bir sağlık altyapımız var. Sağlık alanında yeni yatırımlarımız devlet olarak devam ediyor. Manavgat'ta da yeni bir devlet hastanesi için çalışmalarımız başladı. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Görüşmenin sonunda Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vacek, Vali Yazıcı'ya misafirperverliği ve iş birliği için teşekkür etti. - ANTALYA