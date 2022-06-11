Vali Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu - Haberler

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunarak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve yetkililerden işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine devam eden fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, Model Fabrika ve Yenilik Merkezinin bir arada bulunduğu merkezde, makine, elektrik-elektronik, prototipleme ve tasarım atölyelerinde inceleme yaptı.

MTOSB içerisinde bulunan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilmişti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi