Vali Dağlı: "Tekkeköy Osb'nin mülkiyet sorunu kalmadı"

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tekkeköy ilçesinde kurulan 260 hektarlık Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'nin mülkiyet sorununun kalmadığını söyleyerek yatırımcıları buraya davet etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Ticaret ve Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile birlikte mülkiyet sorunu çözülen Tekkeköy OSB ile ilgili açıklama yaptı.

"Parseller OSB mülkiyetine devredildi ve mülkiyet sorunu kalmadı"

Vali Dağlı yaptığı açıklamasında, "Bilindiği üzere Samsun Merkez OSB'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olması nedeniyle il merkezine ve ulaşım ağlarına yakın yatırım yapmak isteyen sanayiciler için yeni bir organize sanayi bölgesi ihtiyacı zorunlu hale gelmişti. Bu amaçla Tekkeköy ilçesi sınırları içerisinde 260 hektarlık alanda Samsun yeni OSB kurulmuştu. Bugün itibarıyla memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bölge sınırları içerisindeki parseller OSB mülkiyetine devredildi ve mülkiyet sorunu kalmadı. Ayrıca bölgenin taslak imar planı çalışması da tamamlanmış durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından imar planı onaylandıktan sonra parselasyon planı ve oluşan parsellerin tapu tescili yapılarak yatırımcılarımıza sunulacaktır. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uygun görüşü doğrultusunda ön tahsis yöntemiyle toplanan arsa bedelleri ile üstyapı ve altyapı tesisleri inşaatı finansmanı sağlanacak ve altyapı ili üstyapı inşaatlarına ivedilikle başlanacaktır" diye konuştu.

"Yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlayacak"

Kurulan yeni OSB'nin yatırımcılara büyük avantajlar sağlayacağını belirten Dağlı, "Tekkeköy OSB, Samsun Limanı'na 16 kilometre, havalimanına 6 km, devlet karayoluna 1 km ve demiryoluna 15 km mesafededir. Ayrıca yapılmakta olan Lojistik Merkez Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezine de 2 km mesafede olacaktır. Bölgenin karayolu bağlantısı Gıda İhtisas OSB Kavşağı'ndan sağlanacak olup, kavşak bağlantısı 200 m mesafededir. Mevcut imar planında köprülü kavşak yapımı ve köprülü kavşak ile OSB arasında 40 m en kesitli bölünmüş yol projesi de planlanmıştır. Bölgedeki sanayi tesislerinin üreteceği atık stokunu doğaya zarar vermeyecek şekilde temizlemek için kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi planlanmıştır. Bu tesislerin inşasının altyapı tesisleriyle birlikte yapılması ve sanayi tesislerinin üretime geçtiği ilk andan itibaren hizmet vermesi sağlanacaktır. Yine bölge kenarı ve içerisinden geçmekte olan enerji nakil hatları ve doğalgaz hatlarının güzergahı korunacak şekilde planlaması yapılmış, değişiklik gerektiren hatlarda düzenleme yapılarak sanayi parsellerinin verimli kullanılması sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

"Yeni OSB'nin iyi değerlendirilmesi gerekiyor"

Yeni OSB'nin, sanayi yatırımı için yoğun talep gören Samsun'da çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dağlı, "Bu nedenle bölgenin yüksek teknoloji üreten, ihracata dayalı, savunma sanayii içeren, katma değeri yüksek ürünler üreten, 'yeşil OSB' konseptine uygun, güneş enerji sistemleri ile desteklenen seçkin yatırımlara tahsis edilmesini hedefliyoruz. Kısacası yeni OSB, projeleri titizlikle planlanmış alt ve üstyapısı, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanları, her yönüyle çevreci konsepti ve konumu başta olmak üzere pek çok özelliğiyle Türkiye'nin en modern ve örnek OSB'lerinden biri olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ilimizin dört bir yanında bulunan tüm OSB'lerimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda OSB'lerimizde yer tahsis ettiğimiz firmaların yanı sıra yeni OSB'lerimiz ve yeni Serbest Bölgemizin de faaliyete başlaması ile birlikte ihracat rakamlarının da düzenli olarak artmaya devam edeceğine ve her seneyi Samsun olarak rekorla kapatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Milletvekili adayımız olan Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un çabalarıyla mülkiyet konusu halledilmiştir" açıklamasında bulundu.

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu ise "Bütün yatırımcıların tahsis yapmak için tekliflerini bekliyoruz. Odamıza veya valiliğimize bugünden itibaren müracaatlarını yapabilirler. Eski müracaatları dikkate alacağız fakat güncellemek için yeni müracaatları da bekliyoruz" şeklinde konuştu.