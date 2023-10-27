Vali Çelik, Bor Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yangın Sonrası İncelemelerde Bulundu

Vali Cahit Çelik, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bor ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine Niğde Belediyesi, Bor Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Bor Organize Sanayi Bölgesi, İl Özel İdaresi, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve çevre belde belediyelerinden ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen Vali Cahit Çelik, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek incelemelerde bulundu. Fabrika sahipleri ile görüşen Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili yazılı açıklama yapan Vali Cahit Çelik, "Olay sabaha karşı 04: 02'de Bor Organize Sanayi Bölgemizde geri dönüşüm işi yapan bir fabrikamızda meydana geldi. Olay meydana gelir gelmez alınan ihbarları değerlendiren ekiplerimiz ivedi bir şekilde olay yerine intikal ederek, yangına müdahale ettiler. Yangın daha da büyümeden çevreye yayılmadan kontrol altına alınmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması bizim için sevindiricidir" dedi.

15 itfaiye aracı, 4 arazöz, 1 dozer, 3 ekskavatör, 1 TOMA, 2 sağlık ekibi, 4 hizmet aracı olmak üzere 30 araç ve iş makinesi ile 59 personelle müdahale edilen ve 3,5 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - NİĞDE